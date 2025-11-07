Жители Ярославской области сдали мелочь почти на 1,8 млн рублей

В Ярославской области местные жители обменяли на банкноты порядка 670 тыс. монет на общую сумму 1,76 млн руб. Об этом сообщили в областном отделении Банка России по итогам осенней «Монетной недели».

Общий вес сданных монет составил 2,4 тонны. Чаще всего (30% от общего числа) жители региона сдавали монеты по 10 копеек, а реже всего попадались монеты по 50 копеек — 5%.

Сданные монеты после сортировки возвращают в оборот. Они нужны организациям для расчетов с клиентами. ЦБ проводит акцию «Монетная неделя» два раза в год: весной и осенью.

Алла Чижова