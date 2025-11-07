Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кендрик Ламар стал лидером по числу номинаций на премию Grammy

Академия звукозаписи США опубликовала список номинантов на премию Grammy 2026 года. Лидером по числу номинаций стал Кендрик Ламар — рэпер претендует на премию в девяти категориях.

Фото: Mark J. Rebilas-Imagn Images / Reuters

Большинство номинаций Кендрик Ламар получил за треки из альбома GNX. У Леди Гаги семь номинаций, у Сабрины Карпентер, Бэда Банни и Леона Томаса — по шесть.

В главной категории «Запись года» представлены:

  • Кендрик Ламар и SZA («The Subway»);
  • Сабрина Карпентер («Manchild»);
  • Doechii («Anxiety»);
  • Бэд Банни («DtMF»);
  • Билли Айлиш («Wildflower»);
  • Леди Гага («Abracadabra»);
  • Чаппелл Рон («The Subway»);
  • Розэ и Бруно Марс («Apt.»).

В номинации «Альбом года» будут бороться в том числе Кендрик Ламар («GNX»), Джастин Бибер («Swag»), Бэд Банни («Deb Tirar Ms Fotos»), Сабрина Карпентер («Man's Best Friend») и Леди Гага («Mayhem»). В номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» представлены Джастин Бибер («Daisies»), Сабрина Карпентер («Manchild»), Леди Гага («Disease») и другие.

Церемония вручения состоится 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе. Победителей определят члены Академии звукозаписи, в которую входят артисты, авторы песен, продюсеры, звукорежиссеры и другие участники индустрии.

В 2026 году будут представлены две новые категории — «Лучший традиционный кантри-альбом» и «Лучшая обложка альбома». Всего категорий 95. В премии будут учитываться композиции, выпущенные с 31 августа 2024 года по 30 августа 2025 года.

