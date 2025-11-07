Генпрокуратура поручила проверить в Ульяновской области закупку лекарств

Генеральная прокуратура поручила организовать в ряде регионов России проверки исполнения законодательства при закупках медикаментов для граждан, страдающих заболеваниями почек, сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Поводом послужила информация о ненадлежащем лекарственном обеспечении пациентов.

Поручения о проведении проверок даны прокурору Ульяновской области Андрею Теребунову, а также прокурорам Башкортостана, Дагестана, Татарстана, Кировской, Нижегородской, Омской, Рязанской, Саратовской областей и Санкт-Петербурга. В ходе надзорных мероприятий прокурорам поручено дать оценку действиям как учреждений здравоохранения регионов, так и региональных органов исполнительной власти.

Кроме того, отмечает Генпрокуратура, с привлечением Минздрава России, Минпромторга и Росздравнадзора прокуратурой организован анализ объемов производства и оборота препаратов для лечения заболеваний почек в целом по стране. «По каждому факту выявленных нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования»,— подчеркивают в ведомстве.

Андрей Васильев, Ульяновск