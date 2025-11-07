ИИ пока не готов заменить чиновника
Искусственному интеллекту на госслужбе отводят лишь роль помощника
Искусственный интеллект (ИИ) пока не готов заменить чиновника, но уже может стать для него хорошим помощником, следует из экспертного обсуждения, прошедшего в пятницу, 7 ноября, на конференции «Наука для государственного управления в России». В частности, ИИ может помочь служащим с «рутиной»: готовить справки, составлять ответы на запросы, регистрировать документы. В правительстве намерены расширить применение ИИ в госуправлении для улучшения качества и прозрачности принимаемых чиновниками решений: уже к концу года около 500 госслужащих завершат проходящее сейчас обучение работе с ИИ.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
О том, способен ли искусственный интеллект заменить госслужащего, говорили участники прошедшей в Президентской академии (ранее — РАНХиГС) сессии «ИИ-министр и чиновник будущего: готова ли Россия к AI-управлению». Общий вывод экспертов: нет, пока не способен. Однако, как отметил исполнительный директор «Сбера» по исследованию данных Максим Абрамов, ИИ «может быть хорошим помощником, экономить время чиновника и делать его более эффективным». По его словам, существующие большие языковые модели (Large Language Models, LLM) хорошо справляются с такими текущими задачами, как подготовка проекта письма, ответа на вопрос, справки по той ли иной теме. Так что у российских моделей есть перспективы применения в госуправлении, но речи о полной замене ими человека пока не идет, полагает эксперт.
Другой исполнительный директор «Сбера» по исследованию данных Валерий Олисеенко отметил, что сейчас LLM не может заменить и такого специалиста, как финансовый аналитик. «Модель способна посчитать что-то, дать общий анализ, но сделать хороший качественный анализ на уровне человека и дать заключение на основе отчетности компаний в настоящее время не может»,— сказал он. Проблема языковых моделей заключается в том, что они работают в ответ на запрос и при его отсутствии в текущей архитектуре ничего не происходит. В ближайшем будущем, как минимум до 2030 года, без человека ИИ в этой сфере полноценно работать не сможет, считает эксперт.
Проректор по науке Президентской академии Артур Азаров отметил, что за последние десять лет интенсивность работы госслужащего выросла кратно, вероятно, будет увеличиваться еще и справиться с нагрузкой поможет система поддержки принятия решений, которая может быть основана как на машинном обучении, так и на ИИ или иных технологиях. Соответственно, обучение чиновников будет строиться на умении использовать LLM и информационные системы, применяемые в госорганах.
Отметим, что эти процессы уже идут — власти планируют расширить применение ИИ в госуправлении. Как сообщал ранее вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, почти 500 госслужащих к концу этого года пройдут обучение работе с ИИ.
Технология поможет им решать такие, в частности, задачи, как регистрация документов и обращений, обработка типовых запросов граждан, расшифровка совещаний.
Как сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера, организацией учебы занимается Минтруд, преимущественно она проходит в Высшей школе экономики и в Президентской академии. В министерстве пояснили, что это обучение предусмотрено только для федеральных государственных гражданских служащих, кандидатов ведомства отбирают самостоятельно.
«Обучение направлено на практическое применение ИИ для анализа данных, прогнозирования рисков и автоматизации рутинных задач, что способствует повышению качества решений и прозрачности работы органов власти»,— уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко.
Чиновники учатся формулировать технические требования к информационным системам, использующим модели ИИ, а также получают представление о методах и средствах анализа эффективности инструментов, применяемых ИИ.
Речь, в частности, о базовых технических навыках: регистрация в нейросетях (GigaChat, YandexGPT, «Яндекс.Нейроэксперт»), загрузка документов, проверка результатов на ошибки, работа с данными (оценка их качества, поиск дублей, построение прогнозов, создание дашбордов в сервисе для визуализации и анализа данных Yandex DataLens).
Отмечается, что обучение проходит с учетом требований кибербезопасности: не допускается использование персональных данных граждан, сведений для служебного пользования, реальных идентификаторов (ИНН, СНИЛС и др.), служебной переписки и иных чувствительных данных. При выполнении практических заданий чиновники применяют обезличенные и синтетические наборы данных, официальную открытую статистику и существующие правовые акты.