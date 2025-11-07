Искусственный интеллект (ИИ) пока не готов заменить чиновника, но уже может стать для него хорошим помощником, следует из экспертного обсуждения, прошедшего в пятницу, 7 ноября, на конференции «Наука для государственного управления в России». В частности, ИИ может помочь служащим с «рутиной»: готовить справки, составлять ответы на запросы, регистрировать документы. В правительстве намерены расширить применение ИИ в госуправлении для улучшения качества и прозрачности принимаемых чиновниками решений: уже к концу года около 500 госслужащих завершат проходящее сейчас обучение работе с ИИ.

О том, способен ли искусственный интеллект заменить госслужащего, говорили участники прошедшей в Президентской академии (ранее — РАНХиГС) сессии «ИИ-министр и чиновник будущего: готова ли Россия к AI-управлению». Общий вывод экспертов: нет, пока не способен. Однако, как отметил исполнительный директор «Сбера» по исследованию данных Максим Абрамов, ИИ «может быть хорошим помощником, экономить время чиновника и делать его более эффективным». По его словам, существующие большие языковые модели (Large Language Models, LLM) хорошо справляются с такими текущими задачами, как подготовка проекта письма, ответа на вопрос, справки по той ли иной теме. Так что у российских моделей есть перспективы применения в госуправлении, но речи о полной замене ими человека пока не идет, полагает эксперт.

Другой исполнительный директор «Сбера» по исследованию данных Валерий Олисеенко отметил, что сейчас LLM не может заменить и такого специалиста, как финансовый аналитик. «Модель способна посчитать что-то, дать общий анализ, но сделать хороший качественный анализ на уровне человека и дать заключение на основе отчетности компаний в настоящее время не может»,— сказал он. Проблема языковых моделей заключается в том, что они работают в ответ на запрос и при его отсутствии в текущей архитектуре ничего не происходит. В ближайшем будущем, как минимум до 2030 года, без человека ИИ в этой сфере полноценно работать не сможет, считает эксперт.

Проректор по науке Президентской академии Артур Азаров отметил, что за последние десять лет интенсивность работы госслужащего выросла кратно, вероятно, будет увеличиваться еще и справиться с нагрузкой поможет система поддержки принятия решений, которая может быть основана как на машинном обучении, так и на ИИ или иных технологиях. Соответственно, обучение чиновников будет строиться на умении использовать LLM и информационные системы, применяемые в госорганах.

Отметим, что эти процессы уже идут — власти планируют расширить применение ИИ в госуправлении. Как сообщал ранее вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, почти 500 госслужащих к концу этого года пройдут обучение работе с ИИ.

Технология поможет им решать такие, в частности, задачи, как регистрация документов и обращений, обработка типовых запросов граждан, расшифровка совещаний.

Как сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера, организацией учебы занимается Минтруд, преимущественно она проходит в Высшей школе экономики и в Президентской академии. В министерстве пояснили, что это обучение предусмотрено только для федеральных государственных гражданских служащих, кандидатов ведомства отбирают самостоятельно.

«Обучение направлено на практическое применение ИИ для анализа данных, прогнозирования рисков и автоматизации рутинных задач, что способствует повышению качества решений и прозрачности работы органов власти»,— уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко.

Чиновники учатся формулировать технические требования к информационным системам, использующим модели ИИ, а также получают представление о методах и средствах анализа эффективности инструментов, применяемых ИИ.

Речь, в частности, о базовых технических навыках: регистрация в нейросетях (GigaChat, YandexGPT, «Яндекс.Нейроэксперт»), загрузка документов, проверка результатов на ошибки, работа с данными (оценка их качества, поиск дублей, построение прогнозов, создание дашбордов в сервисе для визуализации и анализа данных Yandex DataLens).

Отмечается, что обучение проходит с учетом требований кибербезопасности: не допускается использование персональных данных граждан, сведений для служебного пользования, реальных идентификаторов (ИНН, СНИЛС и др.), служебной переписки и иных чувствительных данных. При выполнении практических заданий чиновники применяют обезличенные и синтетические наборы данных, официальную открытую статистику и существующие правовые акты.

Венера Петрова