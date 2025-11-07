Никита Михалков рассказал об упадке европейского кино

Режиссер Никита Михалков заявил, что европейский кинематограф утратил творческую самостоятельность и стал зависим от идеологических установок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Михалков отметил, что европейское кино потеряло свой суверенитет. Он напомнил о таких художественных явлениях, как неореализм, «новая волна» во Франции и польское кино, которые, по его словам, сегодня утратили свою силу и значимость. «Беда в том, что европейское кино — это кино, потерявшее свой суверенитет. Вспомните неореализм, "новую волну" во Франции, польское кино, когда-то они были мощными художественными явлениями. А во что это все сегодня превратилось?» — сказал режиссер на церемонии вручения дипломов участникам международной кинематографической сессии «Творчество объединяет» (цитата по ТАСС).

По словам господина Михалкова, современная европейская индустрия подчиняется политическим и идеологическим критериям. Он привел пример Каннского кинофестиваля, где, по его мнению, для участия картина должна соответствовать определенным условиям, таким как присутствие представителей меньшинств и обязательное осуждение своей страны. «То же самое стало с "Оскаром" — он превратился в премию обкома»,— считает режиссер.

Никита Михалков добавил, что сейчас его больше интересуют фильмы из стран «Большого Юга», Китая и Индии. Он подчеркнул высокую ценность этих работ, особенно выделив иранский кинематограф, где, по его словам, за небольшие средства создаются выдающиеся картины.