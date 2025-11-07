Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Никита Михалков рассказал об упадке европейского кино

Никита Михалков рассказал о достоинствах кинематографа стран Большого Юга

Режиссер Никита Михалков заявил, что европейский кинематограф утратил творческую самостоятельность и стал зависим от идеологических установок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Михалков отметил, что европейское кино потеряло свой суверенитет. Он напомнил о таких художественных явлениях, как неореализм, «новая волна» во Франции и польское кино, которые, по его словам, сегодня утратили свою силу и значимость. «Беда в том, что европейское кино — это кино, потерявшее свой суверенитет. Вспомните неореализм, "новую волну" во Франции, польское кино, когда-то они были мощными художественными явлениями. А во что это все сегодня превратилось?» — сказал режиссер на церемонии вручения дипломов участникам международной кинематографической сессии «Творчество объединяет» (цитата по ТАСС).

По словам господина Михалкова, современная европейская индустрия подчиняется политическим и идеологическим критериям. Он привел пример Каннского кинофестиваля, где, по его мнению, для участия картина должна соответствовать определенным условиям, таким как присутствие представителей меньшинств и обязательное осуждение своей страны. «То же самое стало с "Оскаром" — он превратился в премию обкома»,— считает режиссер.

Никита Михалков добавил, что сейчас его больше интересуют фильмы из стран «Большого Юга», Китая и Индии. Он подчеркнул высокую ценность этих работ, особенно выделив иранский кинематограф, где, по его словам, за небольшие средства создаются выдающиеся картины.

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Его отец, детский писатель Сергей Михалков, вошел историю как автор гимна СССР и России. Мать, Наталия Кончаловская, была переводчицей и известной поэтессой. В детстве Никита посещал уроки в театральной студии при Театре Станиславского и уже тогда увлекся актерским ремеслом &lt;br>На фото: Сергей Михалков с сыном Никитой

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве. Его отец, детский писатель Сергей Михалков, вошел историю как автор гимна СССР и России. Мать, Наталия Кончаловская, была переводчицей и известной поэтессой. В детстве Никита посещал уроки в театральной студии при Театре Станиславского и уже тогда увлекся актерским ремеслом
На фото: Сергей Михалков с сыном Никитой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Дмитрий Бальтерманц

В кино Никита Михалков дебютировал в возрасте 14 лет в фильме Константина Воинова «Солнце светит всем» (1959). Затем последовало еще несколько эпизодических ролей и поступление на актерский факультет Театрального училища имени Щукина. Всенародную известность Михалков-актер завоевал в 18 лет, снявшись в фильме «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии (на фото второй слева)

В кино Никита Михалков дебютировал в возрасте 14 лет в фильме Константина Воинова «Солнце светит всем» (1959). Затем последовало еще несколько эпизодических ролей и поступление на актерский факультет Театрального училища имени Щукина. Всенародную известность Михалков-актер завоевал в 18 лет, снявшись в фильме «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии (на фото второй слева)

Фото: РИА Новости

В 1966 году Никиту Михалкова исключили из Щукинского училища, так как студентом запрещалось совмещать учебу со съемками. Поступив на режиссерский факультет ВГИКа, он продолжил активно сниматься, а также снял несколько сюжетов для сатирического киноальманаха «Фитиль». После этого Михалков начал готовиться к съемкам своей первой полнометражной картины «Свой среди чужих, чужой среди своих» (кадр из фильма на фото), однако был призван в армию. Фильм был закончен только в 1974 году

В 1966 году Никиту Михалкова исключили из Щукинского училища, так как студентом запрещалось совмещать учебу со съемками. Поступив на режиссерский факультет ВГИКа, он продолжил активно сниматься, а также снял несколько сюжетов для сатирического киноальманаха «Фитиль». После этого Михалков начал готовиться к съемкам своей первой полнометражной картины «Свой среди чужих, чужой среди своих» (кадр из фильма на фото), однако был призван в армию. Фильм был закончен только в 1974 году

Фото: РИА Новости / И. Назаров

«Я вывел формулу русского человека. Вот она: русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним» &lt;br>На фото: Никита Михалков и американский режиссер и продюсер Тони Билл (слева)

«Я вывел формулу русского человека. Вот она: русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним»
На фото: Никита Михалков и американский режиссер и продюсер Тони Билл (слева)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

С конца 1970-х годов Никита Михалков снимал фильмы практически каждый год. В то время вышли его картины «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Среди наиболее известных актерских работ в этот период — роли в фильмах «Сибириада», «Вокзал для двоих» (на фото), «Жестокий романс»

С конца 1970-х годов Никита Михалков снимал фильмы практически каждый год. В то время вышли его картины «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова». Среди наиболее известных актерских работ в этот период — роли в фильмах «Сибириада», «Вокзал для двоих» (на фото), «Жестокий романс»

Фото: РИА Новости

В 1993 году Никита Михалков выпустил фильм о своей дочери «Анна: от шести до восемнадцати» (на фото) — эксперимент в документалистике, который режиссер готовил почти 10 лет на фоне преобразований, происходивших в стране. Картина, которая показывает влияние общества на развитие человека, завоевала несколько премий, среди которых «Серебряный голубь» на кинофестивале в Лейпциге, приз «Золотой витязь» в Тирасполе, диплом кинофестиваля в Берлине

В 1993 году Никита Михалков выпустил фильм о своей дочери «Анна: от шести до восемнадцати» (на фото) — эксперимент в документалистике, который режиссер готовил почти 10 лет на фоне преобразований, происходивших в стране. Картина, которая показывает влияние общества на развитие человека, завоевала несколько премий, среди которых «Серебряный голубь» на кинофестивале в Лейпциге, приз «Золотой витязь» в Тирасполе, диплом кинофестиваля в Берлине

Фото: Caméra One

Год спустя на экраны вышел фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», где он выступил также в качестве продюсера, автора сценария и сыграл главную роль — комдива Сергея Котова. «В своих фильмах я играл вынужденно. В &quot;Утомленных солнцем&quot; Гостюхин, я уверен, сыграл бы лучше меня, но там была тема, к которой никто не смог бы приблизиться максимально: это отношения с дочерью, их нельзя симулировать. А мы с Надей ничего не играли, мы просто жили в кадре,— рассказал режиссер

Год спустя на экраны вышел фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», где он выступил также в качестве продюсера, автора сценария и сыграл главную роль — комдива Сергея Котова. «В своих фильмах я играл вынужденно. В "Утомленных солнцем" Гостюхин, я уверен, сыграл бы лучше меня, но там была тема, к которой никто не смог бы приблизиться максимально: это отношения с дочерью, их нельзя симулировать. А мы с Надей ничего не играли, мы просто жили в кадре,— рассказал режиссер

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1995 году фильм «Утомленные солнцем» получил премию «Оскар», победив в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На Каннском фестивале картина могла получить «Золотую пальмовую ветвь», однако проиграла «Криминальному чтиву» Квентина Тарантино

В 1995 году фильм «Утомленные солнцем» получил премию «Оскар», победив в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». На Каннском фестивале картина могла получить «Золотую пальмовую ветвь», однако проиграла «Криминальному чтиву» Квентина Тарантино

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я это не к тому говорю, что я эдакий мягкий и пушистый, но просто мне всегда предъявляли: мол, он во все времена был в порядке. Когда моему отцу это говорили, он гениально отвечал: &quot;Волга течет при всех властях&quot;. Он себя выводил за скобки, потому что понимал, что его дарование детского поэта — это великое дарование, которое не зависит от режима» &lt;br>На фото: Никита Михалков (слева) и его отец писатель Сергей Михалков

«Я это не к тому говорю, что я эдакий мягкий и пушистый, но просто мне всегда предъявляли: мол, он во все времена был в порядке. Когда моему отцу это говорили, он гениально отвечал: "Волга течет при всех властях". Он себя выводил за скобки, потому что понимал, что его дарование детского поэта — это великое дарование, которое не зависит от режима»
На фото: Никита Михалков (слева) и его отец писатель Сергей Михалков

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Следующей крупной работой Михалкова стал фильм «Сибирский цирюльник» (на фото), который вышел на экраны в 1998 году. Несмотря на то, что на съемки картины было потрачено $45 млн, фильм провалился в прокате, хотя и был отмечен Государственной премией РФ

Следующей крупной работой Михалкова стал фильм «Сибирский цирюльник» (на фото), который вышел на экраны в 1998 году. Несмотря на то, что на съемки картины было потрачено $45 млн, фильм провалился в прокате, хотя и был отмечен Государственной премией РФ

Фото: Юрий Феклистов, Александр Джус / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я убежден, что все то ужасное, что случилось с нашей страной и русскими людьми в прошлом, ХХ веке, на сто процентов связано с безверием. Можно ссылаться на красный и белый терроры, голод, разруху, индустриализацию, коллективизацию, репрессии; но все то, что мы получили, связано, прежде всего, с безверием»

«Я убежден, что все то ужасное, что случилось с нашей страной и русскими людьми в прошлом, ХХ веке, на сто процентов связано с безверием. Можно ссылаться на красный и белый терроры, голод, разруху, индустриализацию, коллективизацию, репрессии; но все то, что мы получили, связано, прежде всего, с безверием»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

C 1997 года Никита Михалков возглавляет Союз кинематографистов России. С 1999 года он президент Московского международного кинофестиваля. Режиссер также является обладателем множества самых разных премий и титулов: народный и заслуженный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер французского ордена Почетного легиона, обладатель Государственной премии РФ в области литературы и искусства, премии «Золотой орел»

C 1997 года Никита Михалков возглавляет Союз кинематографистов России. С 1999 года он президент Московского международного кинофестиваля. Режиссер также является обладателем множества самых разных премий и титулов: народный и заслуженный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер французского ордена Почетного легиона, обладатель Государственной премии РФ в области литературы и искусства, премии «Золотой орел»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

«Я счастливый человек и не испытываю этого тяжелого чувства, когда на неловкий вопрос про свою картину я должен говорить: &quot;Ну, такое было время&quot;. Господь меня уберег от того, чтоб я снял нечто такое, за что сейчас мне пришлось бы оправдываться. И это, должен вам сказать, величайшее счастье, величайшее» &lt;br>На фото: с режиссером Филиппом Янковским

«Я счастливый человек и не испытываю этого тяжелого чувства, когда на неловкий вопрос про свою картину я должен говорить: "Ну, такое было время". Господь меня уберег от того, чтоб я снял нечто такое, за что сейчас мне пришлось бы оправдываться. И это, должен вам сказать, величайшее счастье, величайшее»
На фото: с режиссером Филиппом Янковским

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2005 году вышел фильм «Статский советник», снятый по мотивам одноименного романа Бориса Акунина. Одну из центральных ролей сыграл Михалков. Одновременно выступая в качестве продюсера, он переработал сценарий, включая образ своего персонажа. За роль генерала Пожарского (в кадре на фото) был награжден премией «Золотой орел» («Лучшая мужская роль»)

В 2005 году вышел фильм «Статский советник», снятый по мотивам одноименного романа Бориса Акунина. Одну из центральных ролей сыграл Михалков. Одновременно выступая в качестве продюсера, он переработал сценарий, включая образ своего персонажа. За роль генерала Пожарского (в кадре на фото) был награжден премией «Золотой орел» («Лучшая мужская роль»)

Фото: Студия Тритэ

Никита Михалков не раз называл Владимира Путина своим другом. В 2007 году по заказу телеканала «Россия» режиссер снял фильм «55» — документальную картину о президентстве господина Путина

Никита Михалков не раз называл Владимира Путина своим другом. В 2007 году по заказу телеканала «Россия» режиссер снял фильм «55» — документальную картину о президентстве господина Путина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2007 году Никита Михалков представил фильм «12» (кадр на фото), в котором собрал звездный актерский состав. Лента является ремейком классического фильма Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин», однако действие фильма из 1950-х годов было перенесено в Россию наших дней. На Венецианском фестивале лента получила «Золотого льва»

В 2007 году Никита Михалков представил фильм «12» (кадр на фото), в котором собрал звездный актерский состав. Лента является ремейком классического фильма Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин», однако действие фильма из 1950-х годов было перенесено в Россию наших дней. На Венецианском фестивале лента получила «Золотого льва»

Фото: Студия Тритэ

В 2010 и 2011 годах вышли фильмы Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2. Предстояние» и «Утомленные солнцем - 2. Цитадель». «Предстояние» собрало в прокате меньше 20% от суммы бюджета. В прессе картина получила много отрицательных отзывов

В 2010 и 2011 годах вышли фильмы Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2. Предстояние» и «Утомленные солнцем - 2. Цитадель». «Предстояние» собрало в прокате меньше 20% от суммы бюджета. В прессе картина получила много отрицательных отзывов

Фото: Центрпартнершип

Российский союз правообладателей (РСП), совет которого возглавляет господин Михалков, лоббировал введение авторского сбора в интернете для борьбы с интернет-пиратством. В 2010 году РСП получил аккредитацию на сбор 1% со стоимости звукозаписывающей техники и чистых носителей

Российский союз правообладателей (РСП), совет которого возглавляет господин Михалков, лоббировал введение авторского сбора в интернете для борьбы с интернет-пиратством. В 2010 году РСП получил аккредитацию на сбор 1% со стоимости звукозаписывающей техники и чистых носителей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2013 году Никита Михалков возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров и режиссеров по версии Forbes. На тот момент, по информации издания, его доход оценивался в $2,5 млн. Господин Михалков также был владельцем 10% ООО «Челпром-Даймонд», входящего в десятку самых крупных в России алмазообрабатывающих предприятий

В 2013 году Никита Михалков возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров и режиссеров по версии Forbes. На тот момент, по информации издания, его доход оценивался в $2,5 млн. Господин Михалков также был владельцем 10% ООО «Челпром-Даймонд», входящего в десятку самых крупных в России алмазообрабатывающих предприятий

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова занимается производством и продюсированием фильмов. Режиссер принимал участие в продюсировании картин «72 метра», «Легенда №17», «Поддубный», «Движение вверх», «Т-34» и других. В 2017 году он стал художественным руководителем Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова (до 2019 года — Государственный театр киноактера)

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова занимается производством и продюсированием фильмов. Режиссер принимал участие в продюсировании картин «72 метра», «Легенда №17», «Поддубный», «Движение вверх», «Т-34» и других. В 2017 году он стал художественным руководителем Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова (до 2019 года — Государственный театр киноактера)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

В 2015 году Никита Михалков и его брат Андрей Кончаловский (слева) собирались создать рестораны быстрого питания «Едим дома». Они написали письмо Владимиру Путину, попросив власти оказать помощь в поиске почти 972 млн руб. для создания сети. Но эти планы не реализовались. В 2019 году сообщалось, что Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане. Он намеревался создать сеть специализированных ресторанов Dodici Wine &amp; Kitchen за счет франчайзи

В 2015 году Никита Михалков и его брат Андрей Кончаловский (слева) собирались создать рестораны быстрого питания «Едим дома». Они написали письмо Владимиру Путину, попросив власти оказать помощь в поиске почти 972 млн руб. для создания сети. Но эти планы не реализовались. В 2019 году сообщалось, что Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане. Он намеревался создать сеть специализированных ресторанов Dodici Wine & Kitchen за счет франчайзи

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Никита Михалков — автор публицистического труда «Право и правда. Манифест просвещенного консерватизма» (2010). Автор книг «Прямая речь» (2011), «Публичное одиночество» (2014), «Территория моей любви» (2015), «Мои дневники. 1972-1993» (2016)

Никита Михалков — автор публицистического труда «Право и правда. Манифест просвещенного консерватизма» (2010). Автор книг «Прямая речь» (2011), «Публичное одиночество» (2014), «Территория моей любви» (2015), «Мои дневники. 1972-1993» (2016)

Фото: Коммерсантъ / Антон Белицкий  /  купить фото

Последняя картина Никиты Михалкова «Солнечный удар» вышла в 2014 году и была удостоена пяти премий «Золотой орел», включая награду за лучший игровой фильм. В 2015 году картина была выдвинута на премию «Оскар»

Последняя картина Никиты Михалкова «Солнечный удар» вышла в 2014 году и была удостоена пяти премий «Золотой орел», включая награду за лучший игровой фильм. В 2015 году картина была выдвинута на премию «Оскар»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

В 2000-2010-х годах господин Михалков был членом совета директоров банка «Возрождение», а в 2004-2013 годах — совета директоров Первого канала. С 2007 года он был председателем общественного совета при Министерстве обороны РФ&lt;br> На фото: с бывшим министром культуры РФ Владимиром Мединским (справа)

В 2000-2010-х годах господин Михалков был членом совета директоров банка «Возрождение», а в 2004-2013 годах — совета директоров Первого канала. С 2007 года он был председателем общественного совета при Министерстве обороны РФ
На фото: с бывшим министром культуры РФ Владимиром Мединским (справа)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 2011 году Никита Михалков завел канал на видеосервисе YouTube, где начал публиковать выпуски своей авторской программы «Бесогон ТВ». С 2014 по 2020 год передачу транслировал телеканал «Россия-24». С 2019 года она выходит на канале «Спас»

В 2011 году Никита Михалков завел канал на видеосервисе YouTube, где начал публиковать выпуски своей авторской программы «Бесогон ТВ». С 2014 по 2020 год передачу транслировал телеканал «Россия-24». С 2019 года она выходит на канале «Спас»

Фото: БесогонTV

В 2012 и 2018 годах режиссер являлся доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина, в 2018 году — кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина. 21 октября 2020 года президент РФ присвоил Никите Михалкову звание Героя труда&lt;br> На фото: митинг-концерт «За сильную Россию!» в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на стадионе «Лужники» в 2018 году

В 2012 и 2018 годах режиссер являлся доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина, в 2018 году — кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина. 21 октября 2020 года президент РФ присвоил Никите Михалкову звание Героя труда
На фото: митинг-концерт «За сильную Россию!» в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на стадионе «Лужники» в 2018 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

За свою карьеру Никита Михалков снял более 30 картин, часто выступая и в качестве автора сценария. В 2010 году на Международном кинофестивале в Карловых Варах режиссер получил специальный приз за выдающийся вклад в мировое кино &lt;br>На фото: на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в 2015 году

За свою карьеру Никита Михалков снял более 30 картин, часто выступая и в качестве автора сценария. В 2010 году на Международном кинофестивале в Карловых Варах режиссер получил специальный приз за выдающийся вклад в мировое кино
На фото: на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля в 2015 году

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

В последние годы Никита Михалков занимается в основном продюсерской деятельностью, а также в качестве режиссера работает над фильмом «Шоколадный револьвер»

В последние годы Никита Михалков занимается в основном продюсерской деятельностью, а также в качестве режиссера работает над фильмом «Шоколадный револьвер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

5 января 2023 года Никита Михалков был госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус. Позднее в пресс-службе режиссера сообщили, что у него грипп. Его выписали 24 января

5 января 2023 года Никита Михалков был госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на коронавирус. Позднее в пресс-службе режиссера сообщили, что у него грипп. Его выписали 24 января

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

