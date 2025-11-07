Турция предлагает расширить задачи черноморской противоминной группы

Турция выступает за усиление черноморской противоминной группы и расширение ее задач, включая защиту критически важной подводной инфраструктуры. Об этом заявил глава МИДа Хакан Фидан на пресс-конференции с министром иностранных дел Румынии Оаной Цою. По словам господина Фидана, после начала конфликта на Украине безопасность в Черном море стала ключевым фактором региональной стабильности.

«Турция видит пользу в усилении группы в предстоящий период, с возможностью взять на себя дополнительные обязанности, такие как защита критически важной подводной инфраструктуры»,— сказал господин Фидан (цитата по «РИА Новости»). Совместная противоминная группа Турции, Румынии и Болгарии действует с июля 2024 года, и Анкара считает целесообразным расширить ее функции в будущем. Господин Фидан подчеркнул, что сотрудничество прибрежных стран необходимо для поддержания безопасности в акватории и защиты инфраструктурных объектов.

С начала спецоперации на Украине Турция закрыла проливы для военных кораблей, используя полномочия конвенции Монтрё. Конвенция была подписана в 1936 году, она сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.