При крушении вертолета в Дагестане пострадал сын директора концерна КЭМЗ

Сын директора Кизлярского электромеханического завода Ахмат Ахматов был тяжело ранен при крушении Ка-226 в Дагестане. Об этом сообщили «РИА Новости» в мэрии Кизляра. Упавший вертолет принадлежит КЭМЗ.

По информации «Интерфакса», Ахмат Ахматов и пилот вертолета получают лечение в Республиканской клинической больнице в Махачкале. Вертолет потерпел крушение 7 ноября. На борту находились семь человек. Четверо погибли, трое были доставлены в больницы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальных — средней степени тяжести.

Ка-226 следовал из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег» вблизи Избербаша. Туристов на борту не было.