Нейросети не вливаются в коллектив

Более половины работодателей на Западе сожалеют, что заменили сотрудников технологиями искусственного интеллекта. Анализ рынка труда компанией Forrester показал, что использование ИИ для сокращения персонала ради борьбы с расходами — зачастую провальная стратегия. Бизнес не справляется с новой нагрузкой, эффективность процессов на этом фоне падает, отмечают аналитики. 57% работодателей, которые заменили людей ИИ, теперь негласно увеличивают персонал, чтобы выйти из производственного кризиса. При этом лишь 10% компаний категорически отказались менять стратегию в отношении нейросетей и возвращать сотрудников.

Однако дело здесь не только в новых технологиях, уверен журналист платформы «Неискусственный интеллект» Илья Склюев: «На самом деле текущие сокращения объясняются обычной экономикой, потому что на глобальном рынке кризис. При этом многие крупные корпорации успели обрасти кадрами, которые брали про запас. Теперь, когда экономика ухудшилась, таких лишних людей просто могут отправить на мороз, в этом вся суть. В том числе The New York Times писала о массовых сокращениях в крупных компаниях от Target до Amazon.

Добавлю, что на самом деле искусственный интеллект смог заменить реально сотрудников только в колл-центрах. Потому что когда нужно просто говорить, это работает, но даже в банальных офисных задачах такие простые ИИ-агенты пока не могут давать хороший результат за адекватные деньги и с нормальной скоростью отклика. Что касается возвращения уволенных, речь идет о жалких 5%. Где-то срезали лишнего, подхватили обратно, это банально неэффективный менеджмент. Поэтому это касается как крупных компаний, так и средних, и мелких. Тут какого-то резкого поворота ждать в ближайшие годы не стоит».

Согласно результатам тестов ИИ-агенты, которым доверяют элементарные задачи, успешно выполняют их лишь в 58% случаев. Такая статистика вызывает у бизнеса опасения за экономическую целесообразность смены живых сотрудников на роботов. Как пишет британский портал The Register, уволенных сотрудников часто возвращают на более низкие позиции и платят им меньше. Нередко компании прибегают и к найму иностранцев, чтобы сэкономить на издержках из-за провала ИИ-агентов.

Полагаться только на потенциал искусственного интеллекта — плохая идея, считает основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев: «ИИ как отдельный субъект, как отдельная сущность, рынку не угрожает. Дело в том, что в том виде, в котором мы сегодня его наблюдаем, это инструмент, который усиливает людей. Его можно рассматривать как некий рычаг для специалиста и профессионала, который с ним сделает больше и качественнее, чем без него. Думаю, что увольнять массово сотрудников не будут. Просто соискатели в будущем столкнутся с конкуренцией из-за того, что те, кто уже трудится в компаниях, станут более продуктивными.

Возможно, сам наем изменится, не будет столько открытых позиций, так как существующие сотрудники станут выполнять задачи смежных специалистов.

Тем, кто не работает с ИИ, нужно опасаться не его, а профессионалов, которые его уже используют. В текущих реалиях нейросети могут частично заменить человека, но при решении каких-то совсем примитивных автоматизированных задач, которые в принципе, наверное, нам и не нужно делать, в частности, переносить какие-то данные из одной таблички в другую. Для замены специалистов в любой отрасли, индустрии и на любой должности текущих технологий недостаточно».

В конце октября Amazon уволил 14 тыс. сотрудников из-за усиления влияния ИИ-агентов на работу компании. При этом именно нейросеть, которая заменила собой живых инженеров, стала причиной гигантского сбоя в ее облачном сервисе почти сразу после этого решения.

Леонид Пастернак