В Курской области из-за атаки БПЛА ранен мальчик
В результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьское Рыльского района ранен ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
У 12-летнего мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения. Родственники сами привезли его в Курскую областную больницу, где врачи оказали ему всю помощь. Был ли госпитализирован пострадавший, не сообщается.
Вчера из-за детонации БПЛА в Валуйском округе Белгородской области погибла мирная жительница.