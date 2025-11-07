Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Курской области из-за атаки БПЛА ранен мальчик

В результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьское Рыльского района ранен ребенок. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У 12-летнего мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения. Родственники сами привезли его в Курскую областную больницу, где врачи оказали ему всю помощь. Был ли госпитализирован пострадавший, не сообщается.

Вчера из-за детонации БПЛА в Валуйском округе Белгородской области погибла мирная жительница.

Ульяна Ларионова