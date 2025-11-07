Чайки сбили тягу

Межгосударственный авиакомитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о техническом расследовании инцидента, связанного с посадкой самолета A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле у подмосковного аэропорта Жуковский. ЧП произошло во многом из-за сложной орнитологической обстановки и, как посчитали специалисты, действий пилотов. Согласно компьютерному моделированию, полет, прерванный после столкновения лайнера с чайками, мог быть продолжен, но безопасность его никто не гарантировал.

Ранним утром 16 августа 2019 года экипаж, осуществляя выруливание A321, обратил внимание на птиц, которые, как потом выяснилось, гнездились на водоемах и свалках приаэродромной территории. О пернатых предупреждал пилотов и диспетчер, однако летчики особо по этому поводу не переживали. «Пролетай, птица»,— сказал командир воздушного судна (КВС) после начала разгона по взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Столкновение самолета с чайками, установило расследование, произошло сразу после отрыва A321 от ВПП в 3:13:54. Через 9 секунд это привело к снижению тяги двигателей. Однако полет не прерывался. Второй пилот доложил первому о том, что надо убрать шасси, но реакции не последовало.

Согласно выводам экспертов, оба члена экипажа пребывали в неоптимальном психологоэмоциональном состоянии. Образ восприятия полета у них был «критически сужен».

Командир воздушного судна, очевидно действуя на автомате, включил автопилот, который, проработав 6 секунд, отключился, так как пилоты продолжали сами управлять самолетом. КВС, например, давил на педали. Однако, почему отключился автопилот, летчики выяснять не стали.

В 3:14:10 сработала сигнализация «Не снижаться». Пилотам нужно было скорректировать траекторию полета и выдерживать его высоту. Второй пилот, согласно данным из отчета, «находился в растерянном состоянии». На вопросы КВС он реагировал матом, отдельными фразами или междометиями. Как потом заключили сотрудники МАКа, в данном составе экипаж летал всего пять раз и между ними были далеко не идеальные отношения. В целом с обязанностями контролирующего КВС пилота его напарник не справлялся. На обоих действовал «эффект испуга».

В 3:14:31 командир воздушного судна доложил диспетчеру об отказе одного из двигателей. При этом пилоты, которые наконец стали приходить в себя, решили совершить посадку в Жуковском обратным курсом.

Однако двигатели, согласно отчетам самописца, работали в разнотяге, срабатывала защита от сваливания и прочее — в таких условиях выполнение разворота и возврат на аэропорт вылета были невозможны. Впрочем, свидетельствуют эксперты, КВС рассматривал именно этот вариант, а не возможность аварийной посадки. В целом, пришли к выводу участники расследования, он действовал дезорганизовано и непоследовательно.

Компьютерное моделирование показало, что после столкновения с птицами суммарная тяга обоих двигателей упала на 7%. Нормальному полету препятствовали и неубранные шасси. Однако моделирование установило, что полет мог быть продолжен, но безопасную работу поврежденных пернатыми двигателей никто не гарантировал. Она могла измениться в любой момент.

Посадка на кукурузное поле A321 прошла удачно. Никто из 233 человек, находившихся на борту, не пострадал. Двигатели пилоты отключили уже после того, как самолет остановился на поверхности.

По результатам расследования Межгосударственный авиакомитет выдал многочисленные предписания и рекомендации, касающиеся в большинстве своем не только организации полетов, но и орнитологической защиты аэродромов.

Напомним, что в 2023 году экипаж еще одного самолета «Уральских авиалиний», A320-214, приземлился в поле под Новосибирском. На этот раз МАК и Следственный комитет пришли к однозначному выводу, что в ЧП виноват командир экипажа, не рассчитавший количество топлива, необходимого для полета. Однако его уголовное преследование должно быть прекращено за истечением срока давности.

Николай Сергеев