В Черноземье 10 ноября установится облачная погода, от +2°C до +9°C

В понедельник, 10 ноября, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, в некоторых регионах возможен небольшой дождь. Температура будет варьироваться от +2°C до +9°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в темное время суток будет облачная погода без осадков, температура составит +5°C. Днем будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до +9°C.

В Воронеже в течение суток синоптики ожидают облачную погоду, осадков не будет. Температура ночью составит +4°C, днем — до +8°C.

В Курске ночью синоптики обещают облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура в это время опустится до +5°C. В дневное время дождь прекратится, температура вырастет до +8°C.

В Липецке в темное время суток будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, температура составит +3°C. Днем потеплеет до +8°C, погода будет облачной, без осадков.

В Орле ночью будет пасмурно, без осадков, температура составит +5°C. Днем синоптики ожидают небольшой кратковременный дождь, до +8°C.

В Тамбове ночью будет облачно с прояснениями без дождя, температура составит +2°C. Днем возможен небольшой кратковременный дождь, до +7°C.

Ульяна Ларионова