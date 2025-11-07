Большой театр вернет балет «Шехеразада» после столетнего перерыва

С 14 по 16 ноября на Исторической сцене Большого театра состоится премьера балета «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова. Спектакль возвращается после столетнего перерыва и войдет в программу одноактных балетов вместе с «Петрушкой» и «Жар-птицей» Михаила Фокина. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«”Шехеразада” — это практически самый настоящий драмбалет. В каком-то первозданном понимании. Как до известной степени провозвестником модерна является ряд сцен в “Жар-птице”. Для “Шехеразады” мы восстановили занавес Валентина Серова»,— рассказал хореограф балета Андрис Лиепа, также известный своей работой по восстановлению наследия «Русских сезонов».

Господин Лиепа рассказал, что его отец, премьер Большого Марис Лиепа, привозил интересные буклеты, купленные на аукционах. В одном из них Андрис нашел эскиз, который передал художнику Анатолию Нежному. На основе этого эскиза был создан новый занавес.

Дирижировать будет гендиректор театра Валерий Гергиев, он же выступит музыкальным руководителем постановки. Господин Гергиев будет за дирижерским пультом 15 и 16 ноября в 12:00. На вечернем спектакле 16 ноября в 18:00 и 14 ноября дирижером будет Алексей Богорад. Сценографию и костюмы для «Шехеразады» создали Анна и Анатолий Нежные. На премьерных показах выступят Алена Ковалева, Мария Кошкарева, Екатерина Крысанова и Элеонора Севенард.