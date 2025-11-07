В Москве вручили премию им Е.В. Тарле

В Москве состоялась церемония награждения премии им. Е.В. Тарле за выдающийся личный вклад в историческое просвещение и популяризацию истории России. Лауреатами премии стали митрополит Тихон (Шевкунов), директор фонда «Цифровая история» Егор Яковлев и старший научный сотрудник Института военной истории Минобороны Алексей Исаев.

Евгений Тарле — советский историк, академик АН СССР, специалист в области истории Западной Европы и России XVIII –XIX вв. Премия его имени была учреждена Академией наук СССР в 1991 году. С того момента были объявлены 17 лауреатов. В 2025 году церемония вручения прошла в рамках заседания Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО). С этого года премия будет присуждаться ежегодно.

Помощник президента, председатель РВИО Владимир Мединский на церемонии заявил, что вручение премии стало «одним из центральных событий этого года». «Несколько десятков кандидатов было заявлено на эту премию, жюри было не просто выбрать победителей. Эта премия будет вручаться отныне ежегодно, в канун дня рождения историка»,— сказал господин Мединский (цитата по «Интерфаксу»).

По словам председателя общества, победители премии «не только впишут себя в историю», но и получат возможность войти в продолжение собрания сочинений Е.В.Тарле, издание которого сейчас готовится.

Полина Мотызлевская