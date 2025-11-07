Скончался педагог ЯГПУ Владимир Маргазин

Умер профессор факультета физической культуры Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) им. К. Д. Ушинского Владимир Маргазин. Ему был 81 год. Об этом сообщил ректор Михаил Груздев на своей странице «Вконтакте».

Владимир Маргазин родился в Костромской области. В 1990 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук, спустя три года ему присвоили звание профессора, в 1999 году получил почетное звание «Заслуженный врач РФ».

С 2005 года и на протяжении 20 лет работал в ЯГПУ, где вел курсы спортивной медицины и лечебной физкультуры.

«Коллеги и многочисленные выпускники факультета навсегда запомнят Владимира Алексеевича как яркого ученого и талантливого педагога. Потеря невосполнима»,— написал ректор.

Алла Чижова