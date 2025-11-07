Хабаровский чиновник получил взятку кожаным стулом

Главный специалист отдела по выдаче разрешительной документации департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска попался на взятке в виде кожаного стула за 40 тыс. руб., сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного органа, незаконное вознаграждение он получил в январе 2025 года от представителя коммерческой организации за беспрепятственное получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. В результате фирму привлекли к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица») и выписали штраф в размере 1 млн руб.

Что касается самого фигуранта, то уголовное дело против него уже рассматривается в суде. Также под уголовное преследование попал посредник, передававший ему кожаный стул. В свою очередь, взяткодатель скрылся от следствия, он объявлен в федеральный розыск.

Михаил Спиридонов