Россиянам установили «безвизовый» режим

Все заявления россиян на шенгенские визы теперь будут усиленно проверяться, консульства повысят уровень контроля за выдачей документов. Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. 7 ноября Евросоюз объявил о прекращении выдачи новых мультивиз россиянам. По словам чиновника, такие меры вводятся для поддержания «целостности и безопасности шенгенской зоны».

Как новые правила повлияют на выдачу виз? Руководитель компании «Таконта» Андрей Тютюнник отмечает, что текущие критерии довольно размытые: «Там есть формулировки, что контроль усиливается "вплоть до проверки лояльности граждан России" (непонятно, лояльности к чему), "в целях безопасности на ранней стадии" (на этом основании можно вообще любому гражданину РФ отказать). Сотрудники посольств или те, кто занимается выдачей виз, не могут принимать решения сами, у них есть соответствующие указания. Непредсказуемая сейчас ситуация. Вроде бы исключением являются родственники, проживающие на территории Евросоюза, к ним можно получать визы без ограничений, и даже многоразовые. Как это будет организовано, никто пока не знает. Вместе с тем я не думаю, что последует вал отказов. Будут какие-то разовые акции. Да, многоразовых виз больше не будет, а даже если их продолжат выдавать, то на срок не больше года. Это реальность с сегодняшнего числа».

Согласно новым правилам, теперь для каждой поездки нужно подавать заявление на шенген заново. Есть несколько исключений, в частности, мультивизы могут одобрить близким родственникам граждан ЕС: супругам, детям до 21 года и родителям. Кроме того, на них могут рассчитывать транспортные работники: моряки, водители грузовиков и автобусов, если в прошлом у них не было проблем с этими документами. Впрочем, процедура получения одноразовых разрешений на въезд остается прежней, пояснил основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер: «Есть, что называется, лагерь непримиримых, к которому можно отнести прибалтийские страны. Там вообще на визу рассчитывать сложно, а уж говорить о многократном разрешении вообще не приходится. Есть государства, которые в силу экономических причин не готовы отказывать гражданам РФ в таких документах, потому что туристический поток, который дает им Россия, значительный.

Как бы себя ни вели Еврокомиссия, Евросоюз, какие бы указания и рекомендации они ни раздавали, есть экономические интересы у Франции, Испании и Греции. Эти страны будут всячески сопротивляться. Процедура не меняется, то есть она остается точно такой же, какой и была до этих рекомендаций».

Отдельно в решении Еврокомиссии говорится, что в индивидуальных случаях многократную визу сроком до 5 лет могут получить те, кто доказал необходимость частых поездок и собственную надежность. Это, в первую очередь, независимые журналисты и правозащитники, отмечается в постановлении. Обходить правила, подавая заявки в другой стране, нельзя, так как действует принцип территориальной компетенции консульств. Впрочем, россияне и до запрета практически не получали шенгенских мультивиз, сообщили в Российском союзе туриндустрии. По их данным, Греция уже больше двух лет оформляет документы только на срок поездки. Похожей практики придерживается Италия. Чаще всего туристы получали длительные мультивизы от Франции, но сейчас даже такие случаи стали исключением, рассказала руководитель визового агентства MSVisa Марина Широкова:

«Если речь идет не о туристах, а о бизнес-путешественниках, о тех, кто едет к родным, которые находятся в ЕС, или получает разрешение в целях лечения или какого-то медицинского вмешательства, то все эти запросы всегда рассматриваются в индивидуальном порядке. Что касается Ирландии, которая обозначена в качестве исключения в новых правилах, то консульство этой страны в Москве документы на туристические визы принимает, но не выдает. Там они могут висеть годами. Так, мы подавали туда такой запрос весной 2024 года, и по нему до сих пор нет решения.

Скорее всего, для туризма лазеек никаких не будет. Граждане РФ смогут получать визы только на срок поездки в определенную страну, согласно бронированию.

Это, конечно, усложнит весь технический процесс, потому что в консульствах, которые у нас выдают визы, и так очень большая загрузка. Если сейчас будут ставить разрешения на одну поездку, то, соответственно, количество обращений сразу многократно вырастет. Нагрузка на персонал еще больше увеличится, и справляться ему с этим входящим потоком станет еще сложнее».

В конце октября ЕС принял новый пакет санкций, но тогда не стал менять правила получения шенгена для граждан РФ. Однако европейские СМИ писали, что политики продолжают рассматривать введение новых ограничений. При этом полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии исключили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее комментировал сообщения об ужесточении процедур словами «европейцы не забыли, как строить стены».

Андрей Дубков