Пропалестинские активисты проникли в студию телеканала ZDF в Берлине

15 активистов проникли в студию телеканала ZDF в Берлине. Во время акции они распространяли листовки с пропалестинскими лозунгами. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

Активисты включили на громкоговорителе запись детских криков и установили его в фойе здания. Они раздавали листовки с надписями «Газа — это и ваша вина» и «Немецкие СМИ пытаются сформировать консенсус в отношении военных преступлений с помощью лжи и цензуры».

Активисты игнорировали просьбы охраны покинуть здание. Затем на место акции прибыла полиция. Демонстранты покинули здание после завершения акции под надзором полиции. Против активистов возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении на чужую территорию. Ранее руководство ZDF приглашало активистов на личную встречу, но предложение было отклонено.