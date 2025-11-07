МАК назвал причины экстренной посадки самолета А321 в Подмосковье в 2019 году

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о причинах экстренной посадки самолета А321 в Подмосковье в 2019 году. Специалисты пришли к выводу, что самолет при взлете столкнулся со стаей чаек. Это стало причиной повреждения двух двигателей.

В отчете говорится, что ЧП произошло сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы (ВПП). Из-за повреждения у двигателей упала тяга, и продолжать полет оказалось невозможно.

МАК обратил внимание, что аэродром не принимал необходимые меры по отпугиванию птиц от ВПП и организации орнитологического обеспечения. В частности, поблизости от аэродрома находилось большое количество водоемов, свалок и сельхозугодий, что привлекало птиц. Комитет также отметил, что на аэродромах сложилась практика предупреждения экипажей о перелетах птиц, из-за чего «информирование потеряло предупреждающий эффект, а стало привычным "фоновым шумом"».

Борт А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь 15 августа 2019 года. Сразу после взлета самолет столкнулся с птицами, и экипаж решил экстренно посадить воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, погибших не было. За это пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину вручили звезды Героев России.

Никита Черненко