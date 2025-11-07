МЧС направит в Курск спецтехнику для защиты объектов ТЭК и ЖКХ от обстрелов

МЧС России направит в Курскую область несколько десятков единиц спецтехники для защиты объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе ведомства.

С просьбой о выделении дополнительной техники из госрезерва к главе МЧС Александру Куренкову обратился глава региона Александр Хинштейн. Сегодня, 7 ноября, губернатор и министр обсудили вопрос укрепления технической оснащенности региона на встрече в Москве. В частности, речь шла об ударах ВСУ по объектам энергетики.

Как пишет агентство, МЧС направит в регион также осветительные мачты, которые необходимы при разминировании и восстановительных работах.

По данным МЧС России, с августа прошлого года в регион отправлено 437 колонн гуманитарной помощи - это почти 10 тысяч тонн продуктов, стройматериалов, предметов первой необходимости, мебели, а также мобильные электростанции и техника.

Днем 7 ноября Александр Хинштейн сообщал, что 17 тыс. жителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах остаются без света из-за ударов ВСУ по объектам энергетики. Накануне украинские военные второй раз за неделю ударили по электроподстанции в Рыльске. В результате атаки в микрорайоне Боровское временно вышли из строя котельная и трансформатор. Это привело к отключению тепла и электроэнергии в жилых домах. Без отопления остались семь многоэтажных домов, где проживает около 150 человек. Электроснабжение было нарушено еще в 90 домах.

Полина Мотызлевская