Миноритарии СМЗ обжалуют изъятие акций в Верховном суде

Группа миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» направила жалобу в Верховный суд на решение кассации об изъятии у них акций в пользу государства. Об этом сообщают «Ведомости», в чьем распоряжении есть текст документа. Напомним, в мае прошлого года первая инстанция удовлетворила требования прокуратуры об изъятии акций у свыше 2,3 тыс. совладельцев прикамского предприятия. Суд согласился с мнением истца, что приватизация завода была проведена с нарушениями, поэтому все последующие сделки с ценными бумагами являются недействительными. Апелляция отменила это решение, признав, законными владельцами лиц, купивших акции на организованных торгах.

Оспаривая решение кассации, заявители указывают, что суд ошибочно не применил норму закона, которая прямо запрещает истребовать имущество, которое приобретено на организованных торгах, у добросовестного покупателя. Факт их недобросовестности, по мнению миноритариев, ничем не доказан. Кроме того, кассация ошибочно указала на наличие соглашения о компенсации стоимости акций за счет ГК «Росатом», как на причину отмену иммунитета совладельцев, купивших ценные бумаги на бирже. Также авторы указывают, что суд ошибочно приравнял готовность госкорпорации выкупить акции к процедуре их принудительного изъятия. По мнению миноритариев, это нарушение является «необъяснимым и вопиющим».