Депутат Останина раскритиковала церемонию бракосочетания Shaman`а и Мизулиной

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала «показушным мероприятием» роспись в донецком ЗАГСе певца Shaman (Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По словам депутата, их свадьба — следствие ситуации, когда «сверху искусственно формируют лидеров общественного мнения».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина расписались в Донецке 6 ноября. На церемонии бракосочетания присутствовал и глава ДНР Денис Пушилин. Он подарил госпоже Мизулиной букет белых роз. Бракосочетание вызвало общественный резонанс в СМИ и социальных сетях. В частности, интернет-пользователи обсуждали внешний вид супругов — в ЗАГС они пришли в одежде от французского бренда Saint Laurent. Общая стоимость нарядов в цветах военного камуфляжа на сайте ЦУМа составляет около 317 тыс. руб.

«Если говорить об уместности, сказать ''неуместно'' — это значит ничего не сказать. Вообще неуместно. Неуместен самопиар этих людей. Неуместно, наверное, с точки зрения общественного восприятия, когда много шума из ничего»,— сказала госпожа Останина RTVI.

Депутат также указала, что у Дениса Пушилина «есть и другие вопросы, сейчас более важные, чем участвовать в свадебной церемонии». «Не они сегодня герои, они вообще не герои. Герои сегодня — это те ребята, которые там воюют. Поэтому мне показалось странным, что это (свадьба — ''Ъ'') главное событие»,— сказала она.

Госпожа Мизулина и господин Дронов впервые пересеклись на публике в 2023 году. С того момента в соцсетях начались обсуждения их возможных романтических отношений. В марте 2025 года госпожа Мизулина и Shaman официально объявили о том, что они пара. 1 сентября они сообщили о создании партии «Мы». Она стала подарком госпоже Мизулиной на день рождения.

Полина Мотызлевская