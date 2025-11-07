В Татарстане на руководителя стройфирмы возбудили дело об уклонении от налогов

Руководитель татарстанской стройфирмы «Стройтрансинновация» подозревается в уклонении от уплаты налогов на 28,9 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, 34-летний руководитель с 2021 по 2024 год подал в налоговые органы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 15 контрагентами, уклонившись от уплаты НДС и налога на прибыль.

На него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Обстоятельства дела устанавливаются.

Анна Кайдалова