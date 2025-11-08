В Черноземье 9 ноября установится облачная погода, от +1°C до +10°C

В воскресенье, 9 ноября, в большинстве регионов Черноземья ожидается облачная погода без осадков. Температура составит от +1°C до +10°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется малооблачная погода, без осадков, при +1°C. Днем — переменная облачность, без осадков, температура составит +7°C.

В Воронеже ночью будет облачно с прояснениями при +4°C, без осадков. Днем ожидается малооблачность при +8°C, без осадков.

В Курске в темное время суток прогнозируется малооблачность, без осадков. Температура составит +3°C. Днем — переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +7°C.

В Липецке ночью синоптики обещают облачность с прояснениями, без осадков, при +4°C. Днем будет малооблачно при +9°C, тоже без осадков.

В Орле ночью ожидается облачная погода при +4°C. Днем будет малооблачно при +8°C. Без осадков.

В Тамбове в темное время суток синоптики обещают облачность с небольшим кратковременным дождем. Температура составит +4°C. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков, до +10°C.

Кабира Гасанова