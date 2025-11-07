В отдельных районах Татарстана отменили карантин по бешенству

В ряде районов Татарстана отменили карантин по бешенству. Соответствующий указ раиса республики опубликован на сайте правовой информации.

Особый режим с 2 сентября 2025 года действовал в личных подсобных хозяйствах Заинского и Сармановского районов и на прилегающих территориях в радиусе 1–2 км. Карантин отменен после двух месяцев без новых случаев заболевания и уничтожения последнего больного животного.

Карантин распространялся на деревню Перцовку и село Верхние Шипки в Заинском районе, а также на территории Чукмарлинского и Иляксазского сельских поселений Сармановского района.

Анна Кайдалова