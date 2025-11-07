Охладели к холодильникам

В третьем квартале спрос на крупную бытовую технику упал как в деньгах — на 4%, до 164 млрд руб., так и в количестве — на 1%, до 8,4 млн штук. Высокая ключевая ставка усложнила доступ к кредитам, которые до 2022 года обеспечивали до трети продаж, в том числе поэтому падает и средний чек покупки — на 4%. При этом участники рынка фиксируют рост продаж техники на маркетплейсах более чем на 30%.

По данным «М.Видео», в третьем квартале 2025 года сегмент крупной бытовой техники продемонстрировал снижение ключевых показателей. В деньгах продажи год к году сократились на 4%, с 172 млрд до 164 млрд руб., а средняя цена составила 19,4 тыс. руб., также демонстрируя снижение на 4% с 20,2 тыс. Количество проданных единиц в третьем квартале 2025 года снизилось с 8,5 млн до 8,4 млн штук, что на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в прошлом году ситуация была обратной: в 2024 году спрос увеличился на 12% в количественном и на 8% в денежном выражении.

Всего за тот год было продано 36 млн единиц крупной бытовой техники на сумму 657 млрд руб., говорит представитель «М.Видео».

«По итогам третьего квартала мы не видим роста в собственном канале продаж по категориям бытовой техники»,— отмечает руководитель департамента «Бытовая техника» «Ситилинка» Роман Мотин. При этом он добавляет, что общий объем продаж крупной бытовой техники на маркетплейсах по итогам третьего квартала вырос на 36,4% в денежном выражении и на 30,2% в натуральном. По его словам, лидером по темпам роста в годовом сопоставлении стал Wildberries, за ним следуют Ozon и «Яндекс.Маркет». Роман Мотин также отмечает: «Что касается маркетплейсов, то за последний год мы усилили свое присутствие на этих площадках, поскольку сейчас все больше людей выбирают и покупают технику именно там».

«М.Видео» фиксирует, что по итогам третьего квартала 2025 года объем продаж категории на маркетплейсе увеличился почти в полтора раза год к году. Руководитель категории «Крупная бытовая техника» Wildberries & Russ Владислав Борисов подтверждает эту динамику: «Категория "крупная бытовая техника" — одна из наиболее динамично развивающихся на Wildberries. В третьем квартале оборот в деньгах вырос на 178%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года». По словам представителя компании, это связано со смещением фокуса потребителя в сторону более сложных, крупногабаритных и дорогостоящих покупок. Среди последних трендов отмечается, что больше всего растут продажи стиральных машин и холодильников, в том числе из-за расширения зоны покрытия грузовой доставки, включая небольшие населенные пункты, пояснили в компании. В Ozon отказались от комментариев.

Падение спроса на крупную бытовую технику в офлайн-каналах связано с насыщением рынка.

«Покупки чаще носят характер замены, а не первичного приобретения, при этом в последние годы заметно выросла доля ремонтов»,— объясняет представитель Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Кроме того, по его словам, на спросе негативно сказываются экономическая ситуация и рост ключевой ставки, который усложнил доступ к кредитам: «Снижение объемов ввода жилья и уменьшение количества сделок на рынке недвижимости также повлияли на ситуацию, поскольку переезд традиционно стимулирует обновление техники». По официальной статистике портала «наш.дом.рф», в январе—августе 2025 года ввод жилья упал более чем на 5% в годовом исчислении.

Марианна Голдобенкова