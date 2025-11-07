Таможенная полиция США установила абсолютный рекорд по задержаниям мигрантов

К текущей неделе число мигрантов, задержанных Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) и находящихся в центрах временного содержания, достигло 66 тыс. человек. Это абсолютный рекорд. Об этом сообщает канал CBS News, проанализировавший данные и опросивший экспертов и чиновников.

С момента прихода Дональда Трампа на второй президентский срок число содержащихся под стражей мигрантов выросло почти на 70%. На начало 2025 года таких людей было около 39 тыс. Предыдущий рекорд был установлен в первый президентский срок Дональда Трампа — в 2019 году численность задержанных ICE составила 56 тыс. человек. По данным Министерства внутренней безопасности США, примерно у 33 тыс. находящихся под стражей нет уголовных обвинений или судимостей, им вменяется в вину только нарушение миграционного законодательства.

Как сообщает CBS News, сейчас, когда по указанию президента США ведется жесткая борьба с нелегальными мигрантами, у ICE значительно увеличилось число мест, где она может содержать задержанных. Если раньше их помещали в окружные тюрьмы, то сейчас для этого переоборудованы некоторые казармы и здания иного назначения. ICE имеет возможность разместить там до 70 тыс. человек. Ожидается, что число мест размещения будет расти и дальше, учитывая, что в этом году ICE получила из бюджета в рамках «Большого прекрасного законопроекта» $45 млрд на усиление мер по задержанию нелегальных мигрантов.

Алена Миклашевская