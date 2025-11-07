На GTA 6 делают ставки

Биткойн будет стоить $1 млн раньше, чем выйдет GTA 6 — ставки на это принимает платформа Polymarket после заявления разработчика Rockstar Games об очередном переносе релиза игры. Лот с версией о росте стоимости биткойна уже собрал $1,3 млн. Однако это не самая крупная ставка. Многие пользователи платформы считают, что быстрее выхода следующей версии GTA случится второе пришествие Иисуса Христа. В этом пари объем торгов превысил $3 млн, самый крупный взнос составил больше $70 тыс. Зачем люди вкладывают такие деньги в подобные споры? И насколько это легально? Расскажет Ульяна Горелова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rockstar Games Фото: Rockstar Games

Площадки прогнозирования работают по аналогии с букмекерскими конторами. Люди могут делать ставки на исход будущих событий, используя криптовалюту. Выбирая однозначный ответ «да» или «нет», участники определяют рыночную оценку вероятности наступления события. В случае победы стоимость токена приравнивается к $1. Проигравшие теряют деньги. При этом рынки прогнозов уже получили печать легитимности, так считают аналитики компании Bernstein. Такую оценку они объяснили высокой ликвидностью и большой базой активных трейдеров.

Некоторые инвесторы действительно зарабатывают огромные деньги на таких платформах, отмечает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: «Капитал этому уделял внимание просто за счет того, что это является достаточно честным способом. Более того, это все мейнстрим. Когда были выборы, например, президента США, очень много внимания уделялось Polymarket. Или, например, есть такая компания Coinbase, и их спикер выступал перед инвесторами, ему скинули рынок на Polymarket, где был написан список слов, которые он мог бы сказать, и он просто в конце своего выступления зачитал эти слова, чем полностью изменил ход этих ставок. Пока это еще не регулируется должным образом. Естественно, есть криптовладельцы, которые могут зарабатывать огромные деньги».

Накануне Google объявил, что будет интегрировать прогнозы Polymarket и Kalshi на странице выдачи. А в прошлом месяце площадки стали официальными партнерами НХЛ. Впрочем, их юридический статус все еще неочевиден, говорит партнер Digital&Analogue Partners Юрий Брисов:

«Деятельность платформ с предсказаниями попадает частично под регулирование как будто бы фьючерсов, с другой стороны, она находится на грани с азартными играми.

Polymarket пытается добиться легитимного статуса на территории США, она переезжала в офшор. Права людей, которые делают ставки, обычно не защищены. Если ваш сайт доступен в Америке, то на вас распространяется потребительское право США. То же самое касается Российской Федерации. Возбуждать уголовные дела, как правило, правоохранительные органы не любят, потому что они приводят к очень дорогостоящим и долгосрочным расследованиям, которые в итоге выводят на пустышку, за которой вообще никого нет».

Согласно заявлению Rockstar Games, релиз GTA 6 состоится в ноябре следующего года. Хотя пользователи платформы Polymarket уверены, что до этого события Рианна может выпустить новый альбом, Россия и Украина договорятся о мире, а Дональду Трампу объявят импичмент. Общий рынок голосования «что произойдет раньше выхода GTA 6» уже превышает $6 млн.

Однако, по словам Эвана Голованова, даже ставка на второе пришествие Христа может принести инвестору какую-то прибыль: «У этого события уже есть вероятность, там уже стоят какие-то деньги. Соответственно, если, например, кто-то захочет к этому присоединиться или вероятность выхода игры также будет снижаться, условно говоря, сейчас вероятность того, что она никогда не выйдет — 1%, но она станет 2%, то тот, кто поставил на 1%, заработает х2, потому что может свою вероятность продать теперь за 2%. Помимо этого, есть, конечно, еще и элемент веселья. Какой-то человек мог просто для развлечения или для продвижения этого рынка поставить, написать об этом в соцсети, как-то распространить».

Франшиза GTA — один из самых прибыльных медиа проектов. По данным Rockstar, за всю историю было продано 410 млн копий этих игр. Релиз шестой части поклонники ждут уже 13 лет, изначально он должен был состояться в этом году, но уже дважды переносился. Теперь фанаты опасаются, что новая игра может стать последней в серии. Если, конечно, вообще выйдет.

Ульяна Горелова