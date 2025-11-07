Приговор экс-депутату Глущенко по делу о тройном убийстве оставили в силе

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор бывшему депутату Государственной думы Михаилу Глущенко по делу о тройном убийстве, совершенном на Кипре в 2004 году. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Глущенко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Михаил Глущенко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Адвокаты бывшего депутата просили отменить приговор и направить дело на новое разбирательство. Представитель потерпевшего, напротив, считал наказание слишком мягким и предлагал добавить еще год лишения свободы. Суд оставил приговор Приморского районного суда без изменений.

Глущенко в январе приговорили к 24 годам строгого режима. Жертвами убийства стали предприниматель Вячеслав Шевченко, его партнер Юрий Зорин и переводчица Виктория Третьякова. Следствие установило, что Михаил Глущенко «крышевал» бизнес господина Шевченко. В 2003 году тот отказался продолжать платить за «крышу». Тогда Глущенко стал требовать у предпринимателя $10 млн, угрожая убийством. Когда предприниматель отказался, Глущенко «заказал» его у своего знакомого и других соучастников, заплатив им $70 тыс.

Кроме того, в 2015 году бывшего депутата приговорили к 17 годам заключения за организацию убийства Галины Старовойтовой, которая была застрелена в 1998 году.