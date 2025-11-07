«Завод Элекон» выплатит дивиденды за девять месяцев на 2 млрд рублей

С января по сентябрь 2025 года общий размер подлежащих выплате дивидендов по обыкновенным акциям АО «Завод Элекон» составил 2 млрд руб. Соответствующие данные опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации.

Размер дивиденда на одну акцию составил 187,58 руб.

Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов,— 16 ноября 2025 года. Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и профессиональному участнику рынка — до 28 ноября 2025 года, другим акционерам — до 19 декабря 2025 года.

Анна Кайдалова