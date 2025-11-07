Водителей предупредили о гололеде и снегопаде на тюменских трассах

Водителей Тюменской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях на дорогах. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, 9 ноября на дорогах региона возможен гололед. Днем 10 ноября прогнозируется сильный ветер до 18 м/с и метель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Силами подрядных организаций Уралуправтодора на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве»,— говорится в сообщении.

Жителей региона просят не мешать работе дорожной техники и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Полина Бабинцева