Водителей предупредили о гололеде и снегопаде на тюменских трассах
Водителей Тюменской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях на дорогах. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, 9 ноября на дорогах региона возможен гололед. Днем 10 ноября прогнозируется сильный ветер до 18 м/с и метель.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Силами подрядных организаций Уралуправтодора на федеральных трассах ведется превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве»,— говорится в сообщении.
Жителей региона просят не мешать работе дорожной техники и соблюдать дистанцию и скоростной режим.