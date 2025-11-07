Дубай стал мировым лидером по привлекательности для миллионеров

Дубай возглавил рейтинг наиболее привлекательных городов для состоятельных людей среди 30 мировых мегаполисов, составленного брокером недвижимости Savills Plc. На втором месте расположился Нью-Йорк, который эксперты выделили за развитый деловой климат и геополитическую стабильность.

К ключевым преимуществам Дубая отнесли отсутствие налога на наследство, развитую инфраструктуру, высокий уровень безопасности и возможность получить десятилетнюю «золотую визу» в обмен на инвестиции.

Как отмечает Savills, в 2024 году число долларовых миллионеров увеличилось примерно на 680 тыс., а к 2029 году ожидается прирост еще на более чем 5 млн человек, передает «Интерфакс».

Savills Plc. — международная компания в сфере недвижимости со штаб-квартирой в Лондоне и сетью свыше 700 офисов по всему миру. Она предоставляет консультационные услуги на рынках жилой и коммерческой недвижимости.