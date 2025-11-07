На борту упавшего в Дагестане вертолета не было туристов

Руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов сообщил ТАСС, что на борту разбившегося в республике вертолета Ка-226 не было туристов.

«По ситуации с вертолетом — он не был туристическим, и туристы на борту не находились»,— сказал он агентству.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, на борту находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода. В пресс-службе АО «Концерн КЭМЗ» «Ъ» эти данные отказались комментировать.

Вертолет потерпел крушение в Карабудахкентском районе Дагестана днем 7 ноября. На борту было семь человек, четверо из которых погибли. Трое выживших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, сообщили «Ъ» в региональном Минздраве. По данным ведомства, один из пострадавших — не транспортабелен. Ему проводят интенсивную терапию в стационаре Избербаша. Двое других пострадавших вертолетом перевезены в ожоговый центр республиканской клинической больницы.

В СКР сообщали, что вертолет потерпел крушение на маршруте из Кизляра в Избербаш и упал на частный дом, расположенный на территории турбазы «Солнечный берег». Изначально указывалось, что в вертолете находились туристы, возвращающиеся с экскурсии. Вертолет принадлежит АО «Концерн КЭМЗ». СКР расследует дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним, приведшее к гибели людей по неосторожности).

Полина Мотызлевская