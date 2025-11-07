Нововоронежские атомщики покажут свои профессиональные навыки на международном чемпионате Хайтек-2025

Накануне Дня народного единства прошла мотивационная встреча команды Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом», которая отправится на международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего». Впервые на международный чемпионат «Хайтек» отправятся сразу пять сотрудников Нововоронежской АЭС.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

Защищать честь атомной отрасли в компетенции «Развитие производственных систем» будут Ирина Колягина, Сергей Любахин, Константин Овдак и Анастасия Смородинова; в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» — Константин Сластухин.

Путевку на чемпионат команда получила благодаря серебру в компетенции «Цифровое ПСР-предприятие» и золоту в компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» на отраслевом чемпионате профессионального мастерства «AtomSkills-2025».

«Возможность поучаствовать в чемпионате такого уровня — результат трёхлетней работы над собой, поскольку нам удалось выбиться в лидеры не с первой попытки. С каждым участием в отраслевых соревнованиях мы сознательно выходили из зоны комфорта, потому что только так возможно настоящее развитие. И ключевой результат для нас — не только медаль, но и профессиональные навыки, полученные на «Хайтеке», которые мы будем использовать на своем производстве», — прокомментировала эксперт команды, начальник отдела развития ПСР Нововоронежской АЭС Ирина Колягина.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

«Мы идем с боевым настроем и проверенной командой. Долгожданная победа на «AtomSkills-2025» в направлении, в котором наш дивизион долго не мог занять лидирующую позицию, закалила нас и придала уверенности. Мы настроены на лучшие результаты», — подчеркнул начальник специального научно-технического отдела НВ АЭС Константин Сластухин.

Сборную дивизиона напутствовал лично генеральный директор «Росэнергоатома» Александр Шутиков, чтобы все участники почувствовали себя единой командой. Он подчеркнул, что участие в «Хайтеке» — это закономерный этап для лидеров отрасли и точка личного роста для каждого профессионала. А также выразил уверенность, что победы сборной на чемпионате станут весомым вкладом в общий успех Госкорпорации «Росатом».

Команду атомной станции подбодрил и директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров: «Вы отправляетесь на конкурс, имея уникальное преимущество — опыт работы на производстве. Вы создаёте ключевой продукт, а значит, как никто другой, понимаете суть высоких стандартов. Уверен, что вы докажете лидерство нашего предприятия и на профессиональной арене».

Это рекордное количество участников от Нововоронежской АЭС на данном чемпионате. Предыдущий триумф атомной станции произошел шесть лет назад, когда Александр Зимин взял серебряную медаль на VI Национальном чемпионате профессионального мастерства высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech-2019». Победы в конкурсах профессионального мастерства помогли ему подняться по карьерной лестнице: от инженера до заместителя начальника электроцеха НВ АЭС.

Чемпионат пройдет 10-14 ноября в Екатеринбурге. В нем примут участие более 1000 участников и экспертов в более чем 40 компетенциях. В сборную Госкорпорации «Росатом» вошло более 200 человек, из которых 46 человек из Электроэнергетического дивизиона. Они будут соревноваться в 11 компетенциях.