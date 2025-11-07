В Ярославской области установили стоимость отлова бездомных животных на 2026 год

В Ярославской области базовый норматив стоимости отлова, транспортировки и передачи в приют одного безнадзорного животного с 1 января 2026 года составит 1353 руб., что на 121 руб. больше, чем в 2025 году. Соответствующий приказ подписал и.о. руководителя областной государственной ветеринарной службы Денис Богданов.

Стоимость суточного содержания животного в приюте в течение 25 дней в 2026 году составит 287 руб. (в 2025 году — 261 руб.). Стоимость лечения вырастет с 734 до 805 руб., маркирования неснимаемыми метками — с 426 до 467 руб., вакцинации — с 652 до 715 руб., стерилизации — с 2660 до 2921 руб., умерщвления — с 1109 до 1217 руб.

Утилизация трупа животного потребует 1804 руб., что на 161 руб. больше стоимости в 2025 году. Возврат животного, не проявляющего немотивированной агрессивности, на прежнее место обитания будет стоить 1353 руб. (в 2025 году — 1232 руб.).

Установленные нормативы необходимы для определения размера субвенций на осуществление мероприятий бюджетам муниципальных образований Ярославской области.

