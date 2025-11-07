В Южной Корее задержали российское судно из-за утечки масла

Власти Южной Кореи запретили российскому рыболовному судну покидать порт из-за утечки горюче-смазочных материалов. Против владельца и главного механика судна возбудили дело. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

В береговой охране заявили, что утечка произошла 3 ноября около порта Камчхон в Пусане. В воду попало около 40 л отработанного масла, утверждают власти Южной Кореи.

По предварительным данным, причиной утечки стало повреждение клапана. Береговая охрана планирует провести расследование вместе с главным механиком судна и затем передать дело в прокуратуру. Судно должно было покинуть порт в тот же день, передает агентство Newsis.