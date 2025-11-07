В Курской области ребенок пострадал после удара дрона ВСУ по автомобилю

В Курской области ВСУ нанесли удар по движущемуся автомобилю с 12-летним ребенком внутри. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Это случилось в селе Октябрьское Рыльского района.

По словам губернатора, подросток получил акустическую травму и незначительные осколочные ранения. Родственники самостоятельно доставили мальчика в Курскую областную больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь.

Сегодня также сообщалось об ударе ВСУ по энергетическому объекту в городе Рыльск Курской области. Это привело отключению электроэнергии у около 17 тыс. абонентов. Накануне ВСУ второй раз за неделю ударили по электроподстанции в Рыльске. В результате атаки в микрорайоне Боровское временно вышли из строя котельная и трансформатор.