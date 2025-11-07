ЛУКОЙЛ лишился покупателя

Акции ЛУКОЙЛа падали на 4% после срыва сделки по продаже зарубежных активов. Компания рассчитывала передать их энергетическому трейдеру Gunvor, но тот отозвал свое предложение. В компании объяснили, что сделали это после заявления Минфина США. Ведомство сообщило, что трейдер связан с Россией и не сможет получить лицензию на работу в Америке, пока продолжается конфликт на Украине. Gunvor, в свою очередь, настаивает на том, что уже давно не работает с российским рынком и публично выступает против боевых действий. Несмотря на это, от сделки компания все же отказалась. О переговорах с ЛУКОЙЛом стало известно в конце октября. В компании говорили, что стороны уже согласовали ключевые условия и обсуждений с другими покупателями не будет.

ЛУКОЙЛ планировал продать зарубежные активы «одним пакетом». Но теперь им, вероятно, потребуется искать другой формат сделки, предполагает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович: «Gunvor выполнял роль связующего звена между российскими элитами и той частью западных элит, которые были готовы работать с Россией, несмотря на все сложные обстоятельства и политический контекст. Интересно, что когда на Геннадия Тимченко накладывали санкции, он сумел продать буквально за день свою долю в Gunvor, и после этого компания продолжила работать, никто не говорил на Западе, что с ними работать нельзя.

Видимо, в текущих обстоятельствах политическая конъюнктура стала настолько сложной, что этого уже недостаточно, чтобы выполнять свои функции. Возможно, речь идет о том, что ЛУКОЙЛу все-таки придется продавать свои активы по более сложной системе. Может быть, эта сделка будет разбита на несколько составляющих, другие компании будут там участвовать. Возможно, одни активы будут уходить тем, кто покупает активы ЛУКОЙЛа в Европе, отдельно возможна история с незападными странами, там же и Ирак есть, и Азербайджан, и Казахстан и так далее.

Gunvor не смог со всеми заинтересованными сторонами договориться, придется сделку разбивать на составляющие».

Власти Молдавии могут обязать компанию ЛУКОЙЛ покинуть страну в ближайшие две недели, об этом сообщил председатель парламентской комиссии по экономике. В Кремле на это заявили, что решение о продаже активов — внутреннее дело самой компании. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что интересы ЛУКОЙЛа должны быть защищены, а нарушение правил в международной торговле наносит ущерб рынку, на котором ЛУКОЙЛ является крупным игроком.

Впрочем, подобный сценарий крайне выгоден для западных стран, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Администрация США, конечно, публично будет заявлять, что вообще не согласует никакую сделку, что ЛУКОЙЛ должен пострадать, но ясно, что его из-под санкций они не выведут, а вот иностранные активы — вполне возможно. После некоторого периода подобных заявлений, можно сказать, игры на публику они вполне могут согласовать, например, чтобы было продано все американским компаниям. И тут активами могут заинтересоваться и Chevron, который в Казахстане вместе с ЛУКОЙЛом присутствует, и ExxonMobil, который интересовался активами в Ираке, его вполне может заинтересовать Западная Курна-2. Таким образом, американская администрация для своих компаний выбьет существенный дисконт, и с этой точки зрения им логично блокировать сделку с Gunvor.

Власти тех стран, где находятся активы ЛУКОЙЛа, вообще могут пойти на национализацию этих активов, потому что с 21 ноября, если не будет никакого продления для них, то на эти НПЗ никто не сможет продавать нефть, они станут токсичными, соответственно, начнется топливный кризис. Причем, может быть, даже и компенсацию оставили на неких европейских заблокированных счетах, чтобы ЛУКОЙЛу вообще ничего не досталось. Поэтому может все пойти и по негативному для ЛУКОЙЛа сценарию».

Как писал РБК со ссылкой на аналитиков «Цифра брокер», справедливая стоимость всех зарубежных активов ЛУКОЙЛа оценивается примерно в $12 млрд. При этом зарубежные активы обеспечивали ЛУКОЙЛу около трети всей выручки. В 2024-м этот показатель составил около 8,5 трлн руб.

