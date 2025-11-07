ХК «Автомобилист» потерпел поражение в матче с «Барысом» в Казахстане

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл «Барысу» в регулярном матче КХЛ. Игра проходила в Астане (Казахстан) и закончилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В команде «Автомобилиста» отличились Кертис Волк и Александр Шаров. У «Барыса» шайбы забросили Динмухамед Кайыржан, Мэйсон Морелли и Тайс Томпсон.

По итогам матча «Шоферы» занимают четвертое место на Востоке (31 очко), «Барыс» — на восьмом месте (21 очко).

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с «Амуром». Встреча пройдет 9 ноября в Хабаровске.

Полина Бабинцева