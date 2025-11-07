МЧС показало видео с места крушения вертолета Ка-226 в Дагестане

Управление МЧС по Дагестану опубликовало кадры с места крушения туристического вертолета Ка-226. На них спасатели тушат загоревшийся вертолет, упавший на частный дом. По данным ведомства на 16:30 мск, пожар локализован на площади 80 кв. метров. К тушению привлекли 16 человек и четыре единицы техники.

О крушении вертолета с туристами в Карабудахкентском районе Дагестана стало известно днем 7 ноября. На борту было семь человек, четверо из которых погибли. Трое выживших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, сообщали «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Пол и возраст погибших и пострадавших неизвестны.

В сообщении МЧС говорится, что вертолет потерпел крушение на маршруте из Кизляра в Избербаш. До этого «Ъ» в СКР сообщили, что судно упало на дом на территории турбазы «Солнечный берег». В этот момент в нем не было людей.

Вертолет принадлежит АО «Концерн КЭМЗ». СКР расследует дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним, приведшее к гибели людей по неосторожности).

Полина Мотызлевская