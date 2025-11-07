Самарский губернатор показал Владимиру Путину проект нового района «Беспилотный»

Губернатор Самарской области ознакомил президента России Владимира Путина с проектом нового района «Беспилотный» вблизи стадиона «Самара Арена». Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава государства получил подробную информацию о планах комплексного развития этой территории. Проект предусматривает создание делового квартала, экспоцентра и парка беспилотных систем. Также планируется строительство кампуса «Куйбышев» мирового уровня. Инвесторы намерены возвести 1 млн кв. м жилья, а также школы, детские сады и поликлиники.

Особое внимание уделяется спортивной инфраструктуре. Будут построены Центр развития футбола, тренировочная база «Крыльев Советов» и 10 футбольных полей. Планируется создание комплекса водных видов спорта с олимпийским бассейном. Для транспортной доступности предусмотрены два транспортно-пересадочных узла.

Андрей Сазонов