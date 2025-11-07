В Пушкинском музее впервые за 40 лет состоится выставка Марка Шагала

В главном здании музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве впервые за 40 лет проведут моновыставку «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Она будет открыта для посещения с 11 декабря до 15 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Основу экспозиции составят произведения "русского периода" — одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на родину», — сообщила пресс-служба музея.

В центре экспозиции Белого зала представят реконструкцию зрительного зала Еврейского камерного театра, для которого Шагал расписал девять панно в 1920 году. У посетителей выставки будет доступ к письму художника в дирекцию Еврейского театра с просьбой предоставить возможность увидеть его работу всем желающим.

На выставке появится воссозданный интерьер с подлинными предметами мебели из дома художника в Витебске в виде инсталляции «Комната семьи Шагал», ранее демонстрация этих экспонатов проводилась только один раз.

2 сентября 1987 года под руководством вдовы Марка Шагала Валентины Бродской Пушкинский музей организовал выставку, приуроченную к 100-летию со дня рождения художника. Очередь из желающих посетить музей выстраивалась с ночи.

Марк Шагал — российский и французский художник-авангардист. Его творчество отличается фантастическими образами, яркими цветами и сюрреалистическими мотивами. Шагал получил широкую известность благодаря работам «Я и деревня», «Над городом», «Белое распятие» и «Прогулка».