Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Курскавтодор» ищет подрядчика для нанесения дорожной разметки за 162 млн

Казенное учреждение «Курскавтодор» объявило конкурс по поиску подрядчика для нанесения горизонтальной разметки на автомобильных дорогах Курской области. Общая протяженность участков — 823 км. Начальная цена контракта — 161,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — облбюджет. Согласно документации, победителю торгов предстоит демаркировать прежнюю разметку, а также нанести новую с помощью термопластика, холодного пластика и краски со световозвращающими элементами. Исполнить обязательства контракта необходимо до 30 октября 2026 года. Гарантийный срок на разметку эмалями составит от трех месяцев, термопластиком — как минимум 12 месяцев.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 24 ноября, итоги подведут 26-го.

В марте «Курскавтодор» заключил контракт на нанесение разметки на дорогах Курской области с нижегородским ООО «Предприятие "Пик"» за 146 млн руб. Начальная цена соглашения составляла 150,6 млн руб. Компания конкурировала с двумя участниками торгов, предложившими выполнить работы за 137 млн руб. и 135,5 млн руб.

Согласно информации Rusprofile.ru, ООО «Предприятие "Пик"» зарегистрировано в октябре 1991 года в Нижнем Новгороде. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1 млн руб. Генеральным директором является Андрей Альмурадов. По 50% долей общества принадлежат Евгению (Валерьевичу) Чкалину и Александру (Валерьевичу) Чкалину. 2024 год компания завершила с выручкой 12 млрд руб. и чистой прибылью 670 млн руб.

По данным портала госзакупок, с 22 октября «Курскавтодор» объявил пять конкурсов на нанесение дорожной разметки в разных районах региона. Общая сумма начальных цен контрактов составила 323,5 млн руб. Однако в четырех конкурсах определение поставщика было отменено.

Кабира Гасанова