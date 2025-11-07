«Курскавтодор» ищет подрядчика для нанесения дорожной разметки за 162 млн

Казенное учреждение «Курскавтодор» объявило конкурс по поиску подрядчика для нанесения горизонтальной разметки на автомобильных дорогах Курской области. Общая протяженность участков — 823 км. Начальная цена контракта — 161,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — облбюджет. Согласно документации, победителю торгов предстоит демаркировать прежнюю разметку, а также нанести новую с помощью термопластика, холодного пластика и краски со световозвращающими элементами. Исполнить обязательства контракта необходимо до 30 октября 2026 года. Гарантийный срок на разметку эмалями составит от трех месяцев, термопластиком — как минимум 12 месяцев.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 24 ноября, итоги подведут 26-го.

В марте «Курскавтодор» заключил контракт на нанесение разметки на дорогах Курской области с нижегородским ООО «Предприятие "Пик"» за 146 млн руб. Начальная цена соглашения составляла 150,6 млн руб. Компания конкурировала с двумя участниками торгов, предложившими выполнить работы за 137 млн руб. и 135,5 млн руб.

Согласно информации Rusprofile.ru, ООО «Предприятие "Пик"» зарегистрировано в октябре 1991 года в Нижнем Новгороде. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1 млн руб. Генеральным директором является Андрей Альмурадов. По 50% долей общества принадлежат Евгению (Валерьевичу) Чкалину и Александру (Валерьевичу) Чкалину. 2024 год компания завершила с выручкой 12 млрд руб. и чистой прибылью 670 млн руб.

По данным портала госзакупок, с 22 октября «Курскавтодор» объявил пять конкурсов на нанесение дорожной разметки в разных районах региона. Общая сумма начальных цен контрактов составила 323,5 млн руб. Однако в четырех конкурсах определение поставщика было отменено.

Кабира Гасанова