Силы специальных террористических операций

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор фигуранту уголовного дела о подготовке покушения на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и российских военнослужащих. Уроженцу Донецка Павлу Чибисову, действовавшему по заданию украинских спецслужб, назначили десять лет колонии строгого режима и крупный штраф. По версии следствия, Павел Чибисов намеревался подорвать их автомобили, но сотрудники ФСБ вовремя его обезвредили.

Сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю задержали гражданина Украины Павла Чибисова весной этого года. Шестидесятилетнего мужчину обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Следствие позже установило, что фигурант искал в Севастополе схрон с самодельными взрывными устройствами, чтобы по заданию Сил специальных операций ВСУ заминировать автомобиль губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и подорвать его. Затем таким же образом Чибисов, по версии следствия, планировал убить еще нескольких высокопоставленных российских военнослужащих. За исполнение заказа ему были обещаны крупное денежное вознаграждение, новые документы и проживание за границей.

Военный суд в Ростове-на-Дону признал Чибисова виновным по всем статьям и приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 300 тыс. руб. Сторона защиты обжаловала приговор, однако военный апелляционный суд не изменил его.

Комментируя приговор, губернатор Запорожья назвал российскую судебную систему гуманной. Он отметил, что Павел Чибисов и подобные ему люди являются жертвами киевского режима, расплачиваясь за планируемые на Украине убийства собственной свободой на долгие годы.

«И их счастье, что судебная система в Российской Федерации очень гуманна, чего не скажешь об их кукловодах из СБУ, которые на расстоянии управляют "ждунами" и распоряжаются их судьбами»,— отметил Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

В прошлом году в Крыму к 14 годам в колонии строгого режима приговорили уроженца Винницы Игоря Дынского. С помощью дистанционной бомбы он подорвал в Симферополе автомобиль, в котором находились и. о. министра экономического развития Запорожской области Владимир Епифанов, его секретарь и охранник. Все пассажиры авто были контужены и получили сильные ожоги.

Александр Дремлюгин, Симферополь