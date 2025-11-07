Игра между «Крыльями Советов» и «Зенитом» состоится 9 ноября в Самаре

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, что футбольный матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» пройдет 9 ноября в 13:00 (MSK+1) на стадионе «Солидарность Самара Арена». Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Отмечается, что поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодна для проведения матчей и соответствует стандартам лиги.

Ранее сообщалось, что проведение фестиваля фитнеса и других активностей в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» повлияло на качество футбольного поля самарской арены.

Андрей Сазонов