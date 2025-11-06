Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, почему спортсмена считали самым ленивым, а также о том, как он преображался в play-off.

Болельщикам во многих видах спорта кажется, что их любимцы ленятся и не дорабатывают. Хоккей не исключение. Достается даже тем, кого спустя годы превозносят и называют великими. Например, в 2003 году в пятерку самых ленивых игроков НХЛ, которую определяла канадское издание Toronto Star, вошли сразу три россиянина: защитник Борис Миронов, нападающий Павел Буре и Алексей Яшин.

Возможно, наши звезды действительно где-то недорабатывали в матчах НХЛ, но сравниться с канадцем Дастином Пеннером они точно не смогут. Этот парень вошел в историю хоккея как самый ленивый и толстый игрок. Порой казалось, что он вышел на лед случайно, хотя умудрился поиграть за «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингс». Пеннер любил поесть и толстел на 3-4 кг в год. Более того, он очень слабо играл в регулярном чемпионате, за что поклонники хоккея буквально уничтожали нападающего. Но как только начинался play-off, от его апатии и безразличия не оставалось и следа. То, как в одну секунду преображался игрок весом выше 100 кг, не мог понять никто. Но у канадца вдруг появлялся задор, техника и даже скорость. После очередного такого выступления за «Кингс», генеральный менеджер Дин Ломбарди так расчувствовался, что предложил игроку контракт с зарплатой больше $3 млн в год.

Это было стратегической ошибкой. Пеннер бросил играть окончательно. Причем, несмотря на это, он каким-то чудесным образом умудрился перейти в «Анахайм Дакс», затем в «Вашингтон Кэпиталс» и лишь потом завершил карьеру, итогом которой, кстати, стали два Кубка Стэнли и $26 млн. Так что в ответ на все шутки о том, что он самый ленивый и толстый хоккеист за всю историю НХЛ, Пеннер всегда показывал два чемпионских перстня, которых нет даже у некоторых великих игроков, таких, например, как Павел Буре и Алексей Яшин, которые, по сравнению с Пеннером, настоящие работяги.