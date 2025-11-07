Покупки заносят в список пожеланий

Зумеры отложили крупные покупки на периоды распродаж. 70% представителей молодого поколения приобретают электронику и гаджеты именно по акции, говорится в исследовании компании «ЮMoney». Еще половина респондентов ждет специальных условий, чтобы купить годовые подписки на стриминговые сервисы, игры или приложения. По данным исследования Ozon, зумеры больше других следят за распродажами и осознанно подходят к покупкам: заранее откладывают деньги и составляют списки желаний.

В этом году ритейлеры ждут пика покупательской активности именно к ноябрьским и новогодним акциям, рассказал гендиректор компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Это объективная реальность: россияне достаточно рациональны и прагматичны в своих тратах. В то же время мы видим определенный тренд на то, что наиболее молодая аудитория более активна в периоды распродаж и готова какие-то крупные покупки переносить. При этом если говорить о покупательском поведении зумеров, то они не особо склонны копить. Они очень активно тратят и, например, являются частыми посетителями заведений общественного питания. То есть это очень взвешенная, рациональная история, когда какие-то покупки планируются заранее, совершаются в период акций. При этом такая практика совершенно не мешает активно осуществлять большое количество тех же спонтанных покупок, в том числе под влиянием видеоконтента. Так что в данном случае для ритейлеров, конечно, работа с этими покупателями очень перспективна. Такая аудитория начинает больше зарабатывать и при этом сохраняет активное покупательское поведение.

Если говорить о покупательской активности в целом в части ряда непродовольственных товаров длительного пользования, то она была существенно угнетена в связи с высокими ставками по потребительским кредитам. При этом определенный сдвиг крупных покупок на конец года, вероятнее, связан не столько с акцентированным переносом гражданами своих расходов на периоды распродаж. Мои ожидания чуть больше связаны даже не с ноябрьскими распродажами, а с концом года, когда многие аналитики ожидают ослабления курса рубля, что, естественно, начнет транслироваться в цену».

При этом аналитики также отмечают диверсифицированный подход зумеров к выбору площадок. Почти половина представителей этого поколения совершают покупки только онлайн. Однако их цифровая экосистема включает не только маркетплейсы, но и аккаунты магазинов в социальных сетях и ресейл-платформы. Заведующая кафедрой «Креативные методологии» Академии социальных технологий Ольга Ладога-Ячменёва считает, что потребительское поведение зумеров формируется под влиянием защитных механизмов психики: «У этого поколения в целом выработалась целая система защит от мира, в том числе и потребительская в виде ориентации на спецпредложения. Они меньше верят рекламе, стараются отличать, где реальные скидки. Финансовая грамотность для них — это форма безопасности, и это выражается и в информационной, эмоциональной защите. Они меньше, как мне кажется, влюбляются в бренды и массовый продукт, а больше — в идею, которую несет бизнес, конкретных людей. Но они и быстро перестают доверять и верят не в какие-то большие институты, а в микросообщества, блоги. Это новая культура адаптации, то есть они не ждут стабильности, а учатся управлять нестабильностью через такое поведение.

Если смотреть с позиции бизнеса, это такой важный сдвиг: зумеры не отказываются от потребления, они покупают осознаннее, для них важнее честность, сервис, уважение к их вниманию».

Согласно исследованию, миллениалы (люди в возрасте от 31 до 46 лет) в потреблении особенно прагматичны, а их корзина отражает стремление к «гнездованию». В преддверии ноябрьских скидок они интересуются одеждой и обувью, а также товарами для дома и ремонта. Аналитики считают, что универсальные решения продвижения товаров больше не работают и ритейлерам нужно выстраивать отдельные стратегии для каждого поколения. И бизнес уже следует этому совету, отметил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев: «Зумеры, в отличие от представителей предыдущих поколений, имеют более основательную финансовую базу знаний, знают про отличие акций от облигаций, например, и умеют выбирать вклады не только по процентам и доходности, но и по комплексу удобств.

Безусловно, ритейлеры должны учитывать модель поведения таких покупателей, и, кажется, уже это делают. Именно с этим и связаны распродажи, которые, по сути, из сезонных, которых все ждали, превратились в круглогодичные.

Сам же тренд имеет развилку. Зумеры с ростом капитала либо будут менять свои предпочтения и привычки, в том числе делая более основательные, фундаментальные покупки, либо же останутся последователями распродаж и, соответственно, мелких чеков. Это обязательно должно быть учтено ритейлерами при формировании покупательской способности их целевой аудитории».

Тем временем россияне в возрасте 50 лет чаще всего по-прежнему доверяют офлайн магазинам.

