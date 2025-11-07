Бывшую звезду NFL Антонио Брауна арестовали за покушение на убийство

Бывшую звезду американской Национальной футбольной лиги (NFL) Антонио Брауна задержали в Дубае и экстрадировали в США. Его обвиняют в покушении на убийство. Об этом заявили в полиции Майами.

Брауна объявили в розыск в июне по делу о стрельбе в Майами. По данным следствия, 16 мая после мероприятия по боксу Браун подрался с мужчиной, а затем выхватил у сотрудника службы безопасности огнестрельное оружие и дважды выстрелил в своего противника. Пострадавший заявил, что пуля слегка задела шею. Тогда Браун не был задержан.

Однако в июне ему предъявили обвинение в совершении тяжкого преступления. По такого рода делам может грозить тюремное заключение до 15 лет или штраф до $10 тыс. Как пишут СМИ со ссылкой на данные полиции, Брауна задержали в Дубае и экстрадировали в штат Нью-Джерси, откуда он должен быть отправлен в Майами.

Браун играл в NFL с 2010 по 2021 год. Большую часть карьеры он играл за «Питсбург Стилерз», а заканчивал карьеру в «Тампа-Бей Бакканирс».

Яна Рождественская