Депутаты Екатеринбурга привлекли дополнительные средства на оснащение школ и детсадов

В Екатеринбургской городской думе подвели итоги работ, которые реализуются по инициативам депутатов. На предложения каждого из них предусмотрена сумма до 1 млн руб.

Депутат Михаил Матвеев у школьной теплицы Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы Депутат Сергей Козлов (справа) во время проверки системы безопасности в школе №46 Фото: Пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Как рассказали в пресс-службе гордумы, первый заместитель председателя думы Михаил Матвеев поддержал идею руководства школы №181 (Академический район) открыть агрокласс. Для этого он привлек средства для остекления теплицы, которая требовала обновления. Она была построена при учебном заведении еще в 1990-е годы и за это время сильно обветшала. К образовательному проекту уже присоединились близлежащий детский сад и Уральский государственный аграрный университет.

Школа №163 в Верх-Исетском районе благодаря депутату Тимофею Жукову получила дополнительное финансирование на переоборудование актового зала — в помещении было установлено 150 современных удобных кресел.

Депутат Сергей Козлов помог усилить систему безопасности школы №46 в Орджоникидзевском районе. Для этого было установлено 12 видеокамер и два новых монитора для службы охраны. При содействии Сергея Козлова в школе заменили часть трубопровода, отремонтировали напольное покрытие в восьми классах, а также закупили 3D-принтер, ноутбуки и другое специальное оборудование для компьютерного класса.

Поддержку депутата Александры Журавлевой получил детский сад №21 в Ленинском районе — там появились новые музыкальные колонки. Также помощь была предоставлена юнармейскому отряду «Штурм», который базируется в школе №140. Для его членов была закуплена новая форма на разные сезоны.

Напомним, ежегодно депутаты думы Екатеринбурга направляют предложения по выделению из бюджета дополнительных средств на нужды детских садов, школ, социальных учреждений, культурных центров и благоустройство территорий. Результаты выполненных работ традиционно оцениваются осенью.

Анастасия Реутова