Заведующую детсадом заподозрили в получении взятки

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующей одного из детских садов, а также индивидуального предпринимателя. Как сообщает следственное управление, в зависимости от роли каждого они подозреваются в получении и даче взятки в крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По версии следствия, ИП передал заведующей взятку в размере 400 тыс. руб. за заключение и исполнение договоров на оказание услуг клининга. При этом фактически клининговые услуги дошкольному учреждению не оказывались.

«Следователем СК России проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства. Готовится ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемых», — говорится в пресс-релизе управления.