В Татарстане с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года планируется введение особого противопожарного режима. Соответствующий проект постановления кабинета министров республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новогодние праздники в Татарстане могут ввести особый противопожарный режим

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ В новогодние праздники в Татарстане могут ввести особый противопожарный режим

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Режим направлен на обеспечение пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников, защиту граждан и сохранность имущества. В это время запрещено использование пиротехники третьего класса опасности на территориях в радиусе 500 м от промышленных объектов и транспортной инфраструктуры, а также 30 м от жилых домов, объектов ЖКХ, сельского хозяйства и мест массового пребывания людей.

Контролировать исполнение постановления будет Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики.

Анна Кайдалова